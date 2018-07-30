3 года «строгача» получил якутянин за кражу мобильного телефона  

Реальный срок за кражу из квартиры отбудет ранее неоднократно судимый уроженец Усть-Янского района.

Кража с причинением значительного ущерба была совершена им 12 сентября прошлого года года в поселке Нижнеянск. Молодой человек, увидев приоткрытую дверь квартиры, в которой проживал его знакомый, решил занять у того денег. Обнаружив знакомого спящим, преступник украл принадлежащий хозяину квартиры сотовый телефон и четыре тысячи рублей, совершив тем самым преступление, предусмотренное ст.158 Уголовного кодекса РФ.

В суде подсудимый полностью признал вину, приговор был постановлен в порядке особого производства. В действиях мужчины суд установил рецидив преступлений, молодой человек был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно и через непродолжительное время вновь совершил преступление. С учетом имеющегося условного наказания ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправиельной колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе осужденный просил приговор суда изменить и снизить срок наказания, ведь он добровольно вернул потерпевшему украденный телефон без повреждений, раскаялся и извинился, и считал, что не нанес значительный ущерб. Рассмотрев жалобу, Верховный суд РС(Я) приговор оставил без изменения, жалобу без удовлетворения.