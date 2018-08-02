3 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 3 августа в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Кедровая 1-78, Георгиевский переулок 9, 13, Сергеляхское шоссе 5 км (частично), СОТ Тундра, ДСК Хайа-Анна (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-12:00 – Авиаторов 14-48, Автострада 50лет Октября 2-78 – допуск бригады СМО для установки траверсы и натяжке проводов;

09:30-13:30 – Газовиков 20-30, Сунтарский переулок, Анабарский переулок, Айхал – подключение КЛ 6 кВ;

09:30-14:00 – Намцырский тракт – пасынковка опоры с укосиной;

09:30-14:00 – Ильменская 63/2 – допуск бригады СМО для работы в охранной зоне, установка опоры;

13:30-17:00 – Медиков (частично), Билибина (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

Верхневилюйский район:

09:00-17:00 – с. Онхой, уч. Май, с. Хоро, с. Дюллюкю, с. Хомустах, с. Далыр, с. Меик, уч. Кюлят, с. Кырыкый, с. Ботулу, с. Сургулук, уч. Трудовой, уч. Кетердех, с. Магассы – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар-Вилюйск».

Ленский район:

09:30-17:00 – п. Пеледуй (Лесная, Водников, Центральная, Грибная, Березовая, Светлая, Ягодная) – техобслуживание КТП-40;

09:30-17:30 – г. Ленск (Портовская 3-5, Спортивная 1-9, Чапаева 51-53В, Чехова 1-24) – монтаж СИП;

14:30-17:30 – г. Ленск (нефтебаза, кислородная станция, цементные склады, ДОЛ «Алмаз») – бурение скважин и установка опор на ВЛ 6 кВ.

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука».

Нюрбинский район:

09:00-17:00 – с. Жархан, Мар, Марха, Киров, Акана, Чкалов, Кангаласс, Едей, Дикимдя, Енгольжа, Чукар, Малыкай, Хаты, Мальжегар, Хорула, Кюндядя, Аранастах – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар – Вилюйск»;

10:00-19:00 – г. Нюрба (мкр-н Амакинка), с. Антоновка, Нефтебаза – строительство ВЛЗ 10 кВ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в с. Антоновка».

Сунтарский район:

09:00-17:00 – с. Эльгяй, с. Эльгян, с. Кюндяя, с. Хоро, с. Толон, с. Шея, с. Тюбяй, с. Тюбяй-Жархан, с. Кюкей, с. Кутана – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ «Сунтар-Вилюйск».

Хангаласский район:

10:00-18:00 – п. Мохсоголлох – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мхсоголлох».

В графике возможны изменения.