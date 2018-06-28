29 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 5 км(частично), СОТ 40 лет Победы, СОТ Мерзлотовед, Песчаная 1- 18, Жорницкого 7/2- 15, Рыдзинского 12/1- 15, 1, 2 Гольминка, 50 лет Советской Армии 32-52, Лермонтова 75-87, Петровского 38, Тургенева 2- 12, Ногина 29– работы по технологическому присоединению потребителей, пасынкование опор;

09:00-17:00 – ул. Песчаная 40-88, Дальняя 53- 101, Кочнева 63/1, Маганский тракт 2-9 км,Хатын-Юряхское шоссе (частично), Белое Озеро (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта, перевод нагрузки, капитальный ремонт;

14:00-17:00 – СОТ Огородник, 1 База 19, Габышева (частично), П. Алексеева 7/2, 15/2, Пояркова 13- 17/1, Курашова 30/5, Белое Озеро, Хатын-Юряхское шоссе (частично), Маганский тракт 2 км, Кутузова 4 – работы по технологическому присоединению потребителей, монтаж СИП.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.