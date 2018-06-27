29 июня – Единый информационный день в городе Якутске

В Год новаторства в городе Якутске продолжаются Единые информационные дни. Следующий Единый информационный день пройдет 29 июня во всех округах и пригородах столицы.

В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.

Отметим, что впервые муниципальная практика проведения Единых информационных дней началась в Год народной инициативы. С тех пор ЕИД ежемесячно проводится с участием представителей Окружной администрации города Якутска, структурных подразделений, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.

Во всех округах и пригородах у населения есть возможность регулярно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

ПЛАН

проведения Единого информационного дня

в городском округе «город Якутск»

29 июня 2018 года