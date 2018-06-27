29 июня – Единый информационный день в городе Якутске

В Год новаторства в городе Якутске продолжаются Единые информационные дни. Следующий Единый информационный день пройдет 29 июня во всех округах и пригородах столицы.
В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.
Отметим, что впервые муниципальная практика проведения Единых информационных дней началась в Год народной инициативы. С тех пор ЕИД ежемесячно проводится с участием представителей Окружной администрации города Якутска, структурных подразделений, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.
Во всех округах и пригородах у населения есть возможность регулярно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания.
По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.
ПЛАН
проведения Единого информационного дня
в городском округе «город Якутск»
29 июня 2018 года
|№
|Наименование
|Место проведения
|Время проведения
|1.
|Управление Автодорожного округа
|ОАО ЛК «Туймаада-лизинг»,
адрес: ул. Автодорожная,23
|15.00
часов
|2.
|Управление
Гагаринского округа
|Управление Гагаринского округа,
адрес: ул. Можайского, 13/3Г,
корп. 1
|17.00
часов
|3.
|Управление
Губинского округа
|АО «Саханефтегазсбыт»,
адрес: ул. Чиряева, 3
|11.00
часов
|4.
|Управление
Октябрьского округа
|ГБУ РС(Я) «Детская городская больница»,
адрес: ул. Петровского, 10/1
|12.00
часов
|5.
|Управление Промышленного округа
|Якутский промышленный техникум,
адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 86/1
|11.00
часов
|6.
|Управление
Сайсарского округа
|МБДОУ №56 «Пушинка»,
адрес: ул. Новокарьерная, 8
|12.00
часов
|7.
|Управление
Строительного округа
|
ГАУ «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»,
адрес: ул. Свердлова, 15
|15.00
часов
|8.
|Управление
Центрального округа
|ГУП «Комдрагметалл»,
адрес: Кирова, 12
|17.00
часов
|9.
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|ГБУ РС(Я) ЯРНД «Республиканский наркологический центр»,
адрес: мкр. Кангалассы,
ул. Дачная, 1
|10.00
часов
|10.
|Управление Администрации
с. Маган
|Библиотека «Библиополе»,
адрес: с. Маган,
ул. Антенная, 1/3
|11.00
часов
|11.
|Управление Администрации
мкр. Марха
|МОБУ «Мархинская СОШ №1»,
адрес: мкр. Марха,
ул. О. Кошевого, 39
|16.00
часов
|12.
|Управление Администрации
с. Пригородный
|ДК «Надежда»,
адрес: с. Пригородный,
ул. Совхозная, 27
|11.00
часов
|13.
|Управление Администрации
с. Табага
|ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)» ОГПС РС (Я) №40 по МО «ГО Якутск» Пожарная часть № 11
адрес: с. Табага,
ул. Строительная, 13
|11.00
часов
|14.
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева»,
адрес: с. Тулагино,
ул. Николаева, 5
|11.00
часов
|15.
|Управление Администрации Хатасского наслега
|ЦК «Тускул»,
адрес: с. Хатассы,
ул. Совхозная, 31/1
|10.00
часов
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