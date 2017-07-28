29 июля в Якутске пройдет молодежный концерт «Дарим добро»

Окружная администрация города Якутска, Управление молодежи и семейной политики и общественная организация «Город добра» приглашают всех горожан и гостей столицы на молодежный концерт «Дарим добро», посвященный Году добра.

Мероприятие состоится 29 июля в 18.00 на площади Орджоникидзе.

«Дарим добро» — это серия ярких событий для нашего города, которые будут проходить не только на масштабных площадках, но и в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, детских домах на территории города Якутска.

Вас ждут фееричные выступления звезд якутской эстрады, творческих коллективов и музыкальных групп: Aiastan, Ника Атасова, Анастасия Сергучева, Инвент, Алексей Филиппов, Николай Новгородов, Диоскур, Diman,«SnowVoice» и многих других.

Приходите и подарите частичку своей доброты тем, кто в этом больше всего нуждается!