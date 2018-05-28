29 и 30 мая перекроют улицы в районе Якутской ТЭЦ

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 29 — 30 мая 2018 года врамках проведения антитеррористических учений, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств в следующих местах (29.05.2018 – с 07:00 час до 11:00 час, 30.05.2018 с 07:00 час до 14:00 час):

— ул. Богдана-Чижика — от перекрестка с ул. Кальвица до ул. Хабарова;

— ул. Хабарова — от площади Победы до ул. Богдана-Чижика;

— ул. Федора Попова – от перекрестка с ул. Богдана-Чижика до переулка Энергетиков

— автодорога по дамбе с 202 мкр до Речного порта;

— въезды на территорию 202 мкр. со стороны площади Победы;

— переулок Энергетиков на всем протяжении.