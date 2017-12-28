29 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 29 декабря в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Автодорожная 55/6, 57/4, Наука квартал 15-56, Лонгинова 88, 91, Сергеляхское шоссе 7 км, Крупской 100а-114/4;

09:00-10:30 – Дзержинского 20-27/1, Халтурина 2-6/2, Лермонтова 20-22/1;

10:00-14:00 – Тихонова 69;

13:30-17:00 – Петра Алексеева 83/3-83/20, Автодорожная 6-23, 36/6, 42/1, 57, Красильникова 6/4-15, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км.

Верхневилюйский район:

14:00-17:00 – с. Балаганнах, с. Харбалах.

Ленский район:

14:30-16:00 – г. Ленск (Интернациональная, Молодежная, Островского);

10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»).

Мегино-Кангаласский улус:

14:00-16:00 – с. Майя (восточная сторона), с. Чуйя.

Мирнинский район:

12:00-14:00 – п. Светлый (больница, школа №15, канализационно-насосная станция, ул. Воропая).

Олекминский район:

14:30-15:30 – с. Заречный, Троицк, Солянка, Балаганнах, Хоринцы, местность Кресты, производственная база п. Нефтебаза.

Сунтарский район:

14:00-16:00 – с. Кюндяя.

Таттинский улус:

09:00-17:00 – с. Хара-Алдан.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.