28 мая сделай свой выбор за развитие Якутска!

В предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выбору кандидата на должность главы города Якутска участвует 7 человек.

Это: Ирина Высоких, директор ООО «РостПрофи», Григорий Зорин, главный специалист по надзору в сфере ЖКХ МКУ «Управа Промышленный округ», Айсен Николаев, действующий глава ГО «город Якутск», Николай Потапов, генеральный директор ООО «Социальная поддержка студентов и молодежи «ФОКС», депутат Якутской гордумы, Святослав Софронеев, директор МБУ ДО «Центр технического творчества», Татьяна Тымырова, директор ООО «Праздник жизни+», председатель Ассоциации гостеприимства РС (Я), Андрей Хорошев, автор и ведущий программы «Искатели», общественный деятель.

Предварительное голосование в городе Якутске состоится в воскресенье, 28 мая, с 8 до 20 часов. В этот день у горожан будет возможность выбрать того, кто будет избираться на должность главы города Якутска 10 сентября 2017 г.

Отдать свой голос могут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск», обладающие активным избирательным правом, независимо от партийной принадлежности.

Узнать свой участок для голосования можно по ссылке http://er.ykt.ru/node/2124

Жители города Якутска всегда отличались высокой избирательной активностью, в дни голосования на участках всегда много народу. Это говорит о том, что избиратели искренне интересуются ходом выборов.

Степан Павлов, председатель республиканской молодежной организации «Объединение молодежных организаций улусов (районов) республики РС (Я)» (ZEMA), член местного штаба «Молодой гвардии Единой России»:

«От нас, молодежи, зависит будущее нашего Якутска. Столица республики – это место, где живут, учатся и работают люди со всех уголков нашей республики. Якутск – это наш общий дом, который мы должны беречь, развивать, сохранять традиции и приумножать все хорошее и доброе. Наша молодежь очень активная, инициативная, неравнодушная к политической жизни, поэтому считаю, что все мы должны прийти в этот воскресный день на свои избирательные участки и отдать голос за самого достойного кандидата на должность главы города Якутска от партии «Единая Россия».

Наталья Петрова, директор МБУ ДО «Детский (подростковый) центр» ГО «г. Якутск»:

«Скоро нашему Детскому (подростковому) центру исполнится 50 лет. Вот уже почти полвека мы воспитываем детей быть неравнодушными к жизни города и своих товарищей, прививаем социальную активность. Детский (подростковый) центр — многопрофильное учреждение дополнительного образования шаговой доступности. Наши воспитанники всегда принимают участие в городских мероприятиях, социальных акциях и проектах. Нам, педагогам, родителям и детям не все равно, в каком городе мы будем жить, поэтому считаем, что необходимо участвовать в голосовании. Нельзя сидеть сложа руки и ждать, что кто-то другой примет за вас решение. Призываем прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за достойное будущее нашей родной столицы».