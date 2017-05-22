АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
10
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.16
 63.65
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.05.2017, 17:44
Столица
Месячник саночистки на территории микрорайона Кангалассы
22.05.2017, 17:39
Столица
В Якутске завершились дебаты предварительного голосования партии ЕР
22.05.2017, 17:29
Культура & Образование
Афиша
Далаана: Ырыам дууhата
22.05.2017, 17:16
Республика
Якутские энергетики требуют соблюдать правила энергобезопасности
22.05.2017, 17:12
Столица
28 мая поддержи своего кандидата! Участки предголосования в Якутске
22.05.2017, 17:00
Красота & Здоровье
Анонс
РСК «Стерх»: Позаботьтесь о летнем отдыхе детей и выиграйте LandCruiserPrado!
22.05.2017, 16:57
Спорт
Ориентиры для легкоатлетов к «Играм Манчаары»
22.05.2017, 16:41
Культура & Образование
Смена «Регион-14» подняла свой флаг в «Сосновом бору»
22.05.2017, 16:29
Финансы
Весна и Россельхозбанк – лучшее сочетание для покупки недвижимости
22.05.2017, 16:23
Столица
ФАПК «Якутия» — #ILikeYakutsk
22.05.2017, 16:13
Общество
В Энергосбыте прошел День самоуправления
22.05.2017, 15:13
Культура & Образование
Николин день в Высшей школе музыки
22.05.2017, 15:04
Происшествия
Автоледи ответит за свое агрессивное поведение
22.05.2017, 14:58
Республика
 Памятнику снайперу Ивану Кульбертинову — быть!
22.05.2017, 14:42
Республика
Победители якутского этапа конкурса «Полицейский дядя Степа»
22.05.2017, 14:29
Культура & Образование
Весна достижений «КЫЛ САХа»
22.05.2017, 14:17
Красота & Здоровье
 Do no harm.
22.05.2017, 13:35
Общество
Наши деды — в рядах Бессмертного полка!
22.05.2017, 13:13
Красота & Здоровье
Рожденные на Алданской земле: Счастье семьи прирастает детьми
22.05.2017, 12:36
Культура & Образование
Позитив
В Якутске дан старт к установлению рекорда Гиннесса
22.05.2017, 12:09
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 12.00 22 мая
22.05.2017, 12:04
Спорт
Команда аэропорта «Якутск» – победитель турнира по волейболу среди авиаторов
22.05.2017, 11:59
Экология
В Якутске медики высадили 300 саженцев по улице Лермонтова
22.05.2017, 11:51
Культура & Образование
Эксклюзив
«Алые паруса» по–потаповски
22.05.2017, 11:43
Происшествия
Село Березовка опять находится под угрозой затопления  
22.05.2017, 10:43
Культура & Образование
Якутяне завоевали 5 медалей на V национальном чемпионате профмастерства WorldSkills Russia
22.05.2017, 10:40
Общество
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии соболезнует
22.05.2017, 10:38
Культура & Образование
Разговор с переводчиком Книги Притчей Соломона с древнего иврита на якутский
22.05.2017, 10:29
Происшествия
Суд приостановил деятельность ООО «Экосервис–Якутия» на 90 суток
22.05.2017, 10:22
Происшествия
Внимание! В Якутске участились кражи велосипедов
22.05.2017, 10:18
Экономика
Сегодня началась акция по оплате взносов  без пени «Прощёные дни»
22.05.2017, 10:11
Экономика
В Якутии установлены тарифы на паромные переправы
22.05.2017, 10:04
Происшествия
Энергообъекты ЦЭС под пристальным вниманием
22.05.2017, 9:23
Спорт
Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ
22.05.2017, 9:08
Республика
Расплескавшаяся «Синева» голубых беретов в Томмоте
22.05.2017, 9:02
Происшествия
В Среднеколымске начался спад уровней воды
22.05.2017, 8:54
Происшествия
В Вилюйске загорелся подъезд в жилом доме
22.05.2017, 8:43
Политика
Министры ответят за нарушение сроков исполнения поручений Ил Дархана
22.05.2017, 8:16
Общество
Сегодня, в 11:25 слушайте радиопередачу «Гражданский контроль», посвященную развитию Арктики
22.05.2017, 8:13
Общество
Николин день в 2017 году: дата, приметы, обычаи, традиции
22.05.2017, 7:13
Спорт
В Якутске прошло Открытое первенство по плаванию в холодной воде
21.05.2017, 23:32
Общество
Часть мощей святителя Николая Чудотворца в России
21.05.2017, 21:37
Происшествия
Паводок – 2017: Сложная ситуация сложилась в Среднеколымском районе
21.05.2017, 21:21
Происшествия
У поселка Сангар охотники оказались отрезаны от внешнего мира льдами
21.05.2017, 15:58
Происшествия
Эксклюзив
Срочно! Утаинская школа под угрозой закрытия
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
21.05.2017, 12:48
Общество
Прощание с Александром Романовым состоится в ГТОиБ
21.05.2017, 11:41
Желток
Позитив
Фотофакт: Городской заяц вырос!
21.05.2017, 11:18
Политика
Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!
21.05.2017, 11:00
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00 21 мая
21.05.2017, 10:02
Культура & Образование
Знаменитый датский фотохудожник проехался по российской федеральной автотрассе «Колыма»
21.05.2017, 9:45
Происшествия
В Якутске на ул. Авиаторов сгорело помещение технического назначения
21.05.2017, 8:55
Культура & Образование
Молодые профессионалы Якутии вошли в ТОП-10
21.05.2017, 8:31
Путешествия
Спешите на речные круизы «Две столицы»
20.05.2017, 23:11
Культура & Образование
Якутская кадетская школа проводила в большую жизнь своих выпускников
20.05.2017, 23:07
Происшествия
У «Мегафона» возникли проблемы со связью
20.05.2017, 20:12
Экономика
Продлеваем срок службы кухни
20.05.2017, 20:06
Общество
Некролог
Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокое соболезнование
20.05.2017, 20:02
Столица
Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе
20.05.2017, 16:19
Общество
Дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит
20.05.2017, 16:17
Столица
Жители Якутска обсудили проект муниципальной программы “Формирование городской среды”
20.05.2017, 15:20
Общество
«Единая Россия»: Светлая память Александру Афанасьевичу Романову
20.05.2017, 15:16
Общество
Россия  отмечает  День  Полярника
20.05.2017, 15:13
Общество
Александр Афанасьевич Романов туһунан үтүө өйдөбүл умнуллуо суоҕа
20.05.2017, 15:10
Столица
В Якутске ребята из школы №13 высадили саженцы для Аллеи выпускников
20.05.2017, 15:10
Общество
Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование родным и близким А.А. Романова   
20.05.2017, 14:27
Культура & Образование
«Наш университет_лекции»: Наталья Радченко продолжает тему революции 1917 года в Якутии
20.05.2017, 13:13
Спорт
21 мая в Якутске пройдет открытый турнир по хапсагаю
20.05.2017, 13:05
Культура & Образование
Позитив
Знакомьтесь! Создатель ролика о якутском языке Арсений Клиничев
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
20.05.2017, 12:42
Культура & Образование
Анонс
24 мая открывается выставка-продажа произведений якутских художников
20.05.2017, 12:05
Культура & Образование
Центр помощи семьям «Тэрчи» организовал творческий конкурс «Наша дружная семья»
Архив новостей
Столица
22 мая 2017, 17:12
97

28 мая поддержи своего кандидата! Участки предголосования в Якутске

На территории городского округа «город Якутск» образованы 23 участка предварительного голосования, которые объединяют в своих границах все 114 участковых избирательных комиссий города Якутска.

Граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск» и студенты очной формы обучения, имеющие временную прописку в общежитии учебного заведения, обладающие активным избирательным правом, могут принять участие в голосовании и стать «выборщиками». Для этого нужно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

Голосование будет проходить в единый день предварительного голосования 28мая с 08.00 до 20.00 часов.

Подробную информацию о предварительном голосовании, о кандидатах, участках голосования можно посмотреть на официальном сайте предварительного голосования, пройдя по ссылке http://pg.er.ru/

 Список участков предварительного голосования

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность главы городского округа «город Якутск»

№ участка голосования Адрес участка  голосования № УИК, относящихся к участку голосования АдресаУИК-ов, относящихся к участку голосования
14.035.1 Школа №19, Птицефабрика, д.14 1 Птицефабрика, д.14, школа №19
14.035.2 Табагинская школа,с.Табага, ул.Пеледуйская д.4 71 с.Табага, ул.Лесная д.12,СДК «Искра»
72 с.Табага, ул.Пеледуйская д.4, Табагинская школа
14.035.3 Хатасская школа,

с.Хатассы, ул.Совхозная д.31

 73 с.Хатассы, ул.Совхозная 31а, Хатасская школа
103 с.Хатассы, ул.Совхозная 31, ЦК «Тускул»
14.035.4 СДК «Надежда», с.Пригородное, ул.Совхозная д.27 74 с.Пригородное, ул.Совхозная д.27, СДК «Надежда»
14.035.5 Школа №6, ул.Автодорожная д.40/4 2 Автодорожная д.36, Энерготрансснаб
88 ул.Автодорожная д.40/4, школа №6
112 ул.Автодорожная д.40/4, школа №6
14.035.6 ЯГСХА,ул.Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3 3 ул.Красильникова д.15, ЯГСХА
98 ул.Красильникова д.15, ЯГСХА
7 ул.Якова Потапова д.4а, школа №25
14.035.7 Школа №20, ул.Чайковского 30 8 ул.Якова Потапова д.4а, школа №25
9 ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
10 ул.Чайковского 113, школа №4
11 ул.Чайковского 32/1, филиал ЯГСХА
13 ул.Чайковского 30, школа №20
14 ул.Чайковского 2б, Центр учебно-технического обеспечения МО РС(Я)
94 ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
99 ул.Бекетова 6, интернат престарелых
100 ул.Винокурова 21, Управа Сайсарского округа
110 ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
14.035.8 Школа №18, ул.Билибина д.14 12 ул.Билибина д.14, школа №18
89 ул.Сергеляхское шоссе 12 км, санаторий «Сосновый бор»
105 ул.Сергеляхское шоссе 10 км, интернат инвалидов
111 ул.Билибина д.14, школа №18
14.035.9 Дворец Детства,ул.Кирова 20 23 ул.Кирова 23, музыкальный колледж
24 ул.Кирова 25, театр юного зрителя
25 ул.Кирова 23, музыкальный колледж
29 ул.Шавкунова 63, школа №7
34 ул.Пояркова 15, ЯСХТ
97 ул.П.Алексеева 49, Саха гимназия
101 ул.Кирова 20, Дворец Детства
117 ул. Пушкина д.31, дом соцобслуживания
14.035.10 КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»,

ул.Белинского д.58а

 4 ул.Лизы Чайкиной 2а, ДК «Эрэл»
5 пр.Ленина 60, школа №3
6 пр.Ленина 50, техникум потреб.кооперации
15 ул.Каландаришвили 34, школа №31
16 ул.Каландаришвили 34, школа №31
17 ул.Ойунского 24, ЯФЭК
18 ул.Белинского 58, УЛК СВФУ
19 ул.Кулаковского 34, МИ СВФУ
22 ул.Петровского 6, школа №17
92 ул.Кулаковского 48, КФЕН СВФУ
93 ул.Ломоносова 102, поликлиника №5
95 ул.Каландаришвили 17Г, общежитие СВФУ
96 ул.Кулаковского 48, КТФ СВФУ
14.035.11 ДК Кулаковского,ул.Пояркова д.4 50 ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского
54 ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского
37 ул.Дзержинского 5, ДЮСШ №1
38 ул.Пояркова 8/2, школа №23
39 ул.Дзержинского 17, школа №9
115 ул.Пояркова 8/2, школа №23
14.035.12 Детская школа искусств,ул.Ярославского д.27 20 ул.Кулаковского 6/2, классическая гимназия
21 пр.Ленина 40, библиотека Пушкина
26 ул.Ярославского 27, детская школа искусств
27 ул. Ярославского 21, школа №26
14.035.13 Педагогический институт СВФУ,пр.Ленина2 28 ул.Орджоникидзе 28, СК «Самородок»
32 пр.Ленина 5, ЯПК
33 ул.Дзержинского 2, ЛОРП
51 пр.Ленина 2, ПИ СВФУ
52 ул.Богатырева 2, школа №21
53 202 микрорайон, корп.21, школа №33
91 202 микрорайон, корп.21, школа №33
116 203 микрорайон корп.10, филиал МФЦ
14.035.14 Школа №10, ул.Кальвица д.5/1 55 ул.Б.Марлинского 5, ДОСААФ
56 ул.Дзержинского 38, Биржа труда
57 ул.Кальвица 5/1, школа №10
58 ул.Бестужева-Марлинского 24, школа №15
59 пер.Энергетиков 2а, Центр поддержки предпринимательства РС(Я)
60 ул.Ф.Попова 3, ЯТЭЦ, диспетчерская
61 ул.Кальвица 14/1, гормолзавод
62 ул.Бестужева-Марлинского 23/1, ЯНИИСХ
14.035.15 Якутский медколледж, ул.Лермонтова д.40 40 ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж
41 ул.Дзержинского 21, ДЖО
42 ул.Кальвица 24, Якутгеология
43 ул.Дзержинского 41/1, школа №16
102 ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж
30 ул.Стадухина 81, ЯГКБ
35 ул.П.Алексеева 25, колледж связи и энергетики
36 ул.Стадухина 78, школа №29
14.035.16 Училище олимпийского резерва,ул.Жорницкого д.13 44 ул.Рыдзинского 5, школа №22
45 ул.С.Данилова 34, школа №27
46 ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва
47 ул.Жорницкого 7/11А, подростковый центр
48 ул.Пионерская 9, Авиалесохрана
49 ул.Дзержинского 55, ЯИПК
108 ул.С.Данилова 34, школа №27
109 ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва
31 ул.С.Данилова 30/1, филиал поликлиники №1
14.035.17 Школа №24, ул.Можайского д.23/1 67 ул.Кузьмина 15/3, школа №30
68 ул.Можайского 23/1, школа №24
69 ул.Можайского 23/1, школа №24
70 ул.Жуковского 10, Полярные авиалинии
90 ул.Кузьмина 15/3, школа №30
104 ул.Можайского 15/4, школа №38
106 ул.Кузьмина 15/3, школа №30
107 ул.Можайского 23/1, школа №24
14.035.18 Мархинская СОШ №1,

ул.О.Кошевого д.39

 75 ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1
76 пер.Газовиков 19а, школа №32
78 ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2
77 Маганский тракт 2км, Сахаплемобъединение
79 ул.О.Кошевого 67, администрация Мархи
113 ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1
114 ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2
14.035.19 Дом культуры с.Маган, ул.Алымова д.3 80 с.Маган, ул.Алымова 3, дом культуры
14.035.20 Школа №13,

ул.50 лет Сов.Армии д.35/1

 63 ул.50 лет Сов.Армии 23/4, ДЮСШ №2
64 ул.50 лет Сов. Армии 86/1, профлицей №16
65 ул.Очиченко 6, коммунально-строительный техникум
66 ул.50 лет Сов.Армии 35/1, школа №13
14.035.21 ЦКиД «Тусулгэ», с.Тулагино, ул.Первомайская д.2 84 с.Тулагино, ул.Первомайская 2, ЦКиД «Тусулгэ»
86 с.Кильдямцы, ул.Семенова 24, СК «Родник»
14.035.22 СК «Тирэх», с.Капитоновка, ул.Семенова д.14 85 с.Капитоновка, ул.Семенова 14, СК «Тирэх»
14.035.23 ДК «Горняк», Кангалассы, ул.Ленина д.5 87 Микрорайон Кангалассы, ул.Ленина 5, ДК «Горняк»

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.05.2017, 18:17
Колонка
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР
16.05.2017, 13:55
Политика
Экстра
Назначен руководитель управления делами главы и правительства Якутии
16.05.2017, 21:06
Экономика
Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
18.05.2017, 8:58
Культура & Образование
Звезда «Стражей Галактики–2» снималась в Якутии!
18.05.2017, 11:14
Столица
19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
17.05.2017, 17:21
Культура & Образование
Позитив
Осилим новый рекорд Гиннеса!
17.05.2017, 10:35
Красота & Здоровье
На Рублевке установлена памятная доска заслуженному врачу Якутии
18.05.2017, 22:09
Происшествия
На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
22.05.2017

Далаана: Ырыам дууhата

Спорт
22.05.2017

Команда аэропорта «Якутск» – победитель турнира по волейболу среди авиаторов

Экономика
22.05.2017

Сегодня началась акция по оплате взносов  без пени «Прощёные дни»

Экономика
22.05.2017

В Якутии установлены тарифы на паромные переправы

Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ
Спорт
22.05.2017

Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ

Эксклюзив
Происшествия
21.05.2017

Срочно! Утаинская школа под угрозой закрытия

Политика
21.05.2017

Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать

Позитив
Желток
21.05.2017

Фотофакт: Городской заяц вырос!