28 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, технологическому присоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 –– 50 лет. Советской Армии 31/1, Намский тракт 14 км, М. Марха (частично), Хатын-Юряхское шоссе (частично) — подключение потребителей, замена провода на СИП;

09:00-17:00 –– Пригородное (частично), Авиационная 2- 8/2, Кирсанова 1/5- 19/6, М. Марха (частично), Набережная 47/1, Ушакова 9-26, 1 База 102/А, Песчаная 40-88, Дальняя 53- 101, Борисовка 1, Сергеляхское шоссе 10- 12 км, Вилюйский тракт (частично) – перевод нагрузки, капитальный ремонт;

13:00-17:00 –- Птицевод Хоро 11, Птицевод Хоро 6 частично, 3 Сосны, Серг. шоссе 11 км., Ытык- Кюэль , Х. Ю. шоссе частично, 2 Набережная 3/4 — подключение потребителей, замена провода на СИП.

Ленский район:

09:00-20:00 – п. Батамай – пасынкование опор.

Вилюйский район:

10:00-12:00 – с. Эбя – ремонт оборудования.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Справка:

Центральные электрические сети – филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро», занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. м.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.