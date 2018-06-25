2790 избирателей просят Михаила Эверстова…

Выдвинуться в Ил Тумэн. Как сообщил SakhaLife бывший депутат Государственной Думы и Ил Тумэна, таких подписей – 2790.
Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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Выдвинуться в Ил Тумэн. Как сообщил SakhaLife бывший депутат Государственной Думы и Ил Тумэна, таких подписей – 2790.
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