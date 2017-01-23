27 тысяч якутян рассчитались с долгами

27 тысяч якутян погасили имеющуюся задолженность на сумму более 87 млн рублей во время акции «Погаси долги без пени», которую проводило ПАО «Якутскэнерго» с 7 по 31 декабря.

В этот период абонентам предоставлялась возможность расстаться с долгами без штрафных санкций. Самый большой платеж составил 627 тысяч рублей. Около тысячи ста якутян оплатили задолженность более 10 тысяч рублей каждый.

– В нашей жизни случаются разные ситуации, когда в силу каких-то обстоятельств люди не смогли заплатить за потребленные энергоресурсы своевременно. Во время акции появляется возможность погасить задолженность с выгодой для абонента. Анализ платежей показывает, что люди стараются не брать старые долги в новый год, – говорит Ксения ПОГОРЕЛЬСКАЯ, начальник отдела по работе с населением Энергосбыта. – Наш энергосбытовой филиал предусматривает комплекс мероприятий, когда мы стремимся мотивировать потребителей оплачивать за энергоресурсы в срок, а в конечном счете получать более качественные услуги.

Кроме этого, потребителям при отсутствии необходимой суммы при оплате за электроэнергию дается право заключить соглашение о реструктуризации задолженности.

Платить вовремя – выгодно всем, эту жизненную формулу мы стараемся донести до наших абонентов. Избежать дополнительных расходов, связанных с уплатой пеней, можно, если оплату за предоставленные коммунальные услуги производить ежемесячно, не пропуская ни одного расчетного периода. Оплачивать счета-квитанции за потребленную электроэнергию нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Напоминаем, что сервер «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru) – это удобный, комфортный и быстрый способ оплаты за энергоресурсы. Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.