27 мая: акция «СЕЛО: призвание, профессия, жизнь!»

27 мая 2017 года, в 12 часов, на площади Ленина Якутская сельскохозяйственная академия при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я) в рамках «Фестиваля творчества и живой музыки» проводит акцию «СЕЛО: призвание, профессия, жизнь!»

Жить и работать на селе может каждый в независимости, где он родился и где вырос. Отрадно, что в последние годы молодежь возвращается и приезжает в село. Испокон веков люди верные селу всегда говорят, чтобы люди села в стране были на первом месте. Они делают важнейшую работу. До 1980 года в стране население сел и деревень превышало население городов, и экономика страны развивалась поступательно. И что немаловажно село несет нравственную чистоту, духовность, культуру, традиции, язык.

Сегодня Якутская ГСХА будучи сельскохозяйственным ВУЗом ставит перед собой задачи. Задачи, которые, казалось бы, ставились во всех этапах развития академии. Но именно сейчас сельское хозяйство начинает восприниматься молодежью как престижный бизнес. Бизнес, которому нужны слагаемые успеха. Во-первых, это знания. Отрасль, в которой ты работаешь, ты должен знать очень хорошо, как говорится, от и до. Во- вторых, глубокая честность. Надо быть честным с самим собой, честным в деле, с друзьями, в бизнесе.

Преумножение знаний – это миссия Якутской ГСХА!