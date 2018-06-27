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27 июня 2018, 8:57
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27 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, технологическому присоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. 8 Марта 70- 106, Комарова 16, Хатын-Юряхское шоссе 9 км, М. Марха (частично), Ермолаева 5/2, Покровский тракт 5 км, 1 Даркылахская 34 – перевод нагрузки, подключение потребителей, пасынкование опоры;

09:00-17:00 – с. Пригородное (частично), Ильменская 46- 92/2, Винокурова 44-75/1, Советская 12, Лонгинова 12, Песчаная 40-88, Дальняя 53- 101 – перевод нагрузки, ремонтные работы;

13:00-17:00 – Маганский тракт 2 км (частично), М. Марха (частично), Белое Озеро (частично), Н. Карьерная 1- 7/1, пер. Элляя 12 -20 – подключение потребителей;

14:00-17:00 – Стерх, И. Крафта, Птицевод Хоро – устранение негабарита, перетяжка СИП.

Ленский район:

09:00-20:00 – п. Батамай – замена траверс на опорах, пасынкование опор.

Вилюйский район:

10:00-12:00 – с. Эбя – ремонт оборудования.

В графике возможны изменения.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на официальный аккаунт ПАО «Якутскэнерго» в Instagram по ссылке https://www.instagram.com/yakutskenergo_official/, в Телеграм по ссылке для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo. Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Справка:

Центральные электрические сети – филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро», занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. м.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

 

 

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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