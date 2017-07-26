27 июля в Якутске, Усть-Алдане и Магане предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 27 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Дзержинского 6-10, Сергеляхское шоссе 8 км (частично), Три сосны (частично), пер. Хоринский (частично), Борисовка-1 33-53;

09:00-15:00 – пер. Мирный 4-14, Намская 1-18, Ярославского 10-87, пер. Стахановский 1-19, Лобановка, Алданская, Набережная 2-я, Набережная 3-я, Текстильников, Огородников, Московская, Октябрьская 1/1, 2/1, Строда 1/1, 3/3, 5/2, 10/1, Ярославского 29;

14:00-17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 2-я дамба (частично).

Усть-Алданский улус:

13:00-15:00 –с. Тумул.

п. Маган:

14:00-17:00 – Лесная, Алымова 48 – 56, пер, Сединский.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: ПАО «Якутскэнерго»