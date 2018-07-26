27 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 27 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Тимофея Бутакова (частично), Сергеляхское шоссе 5, 6 км (частично), СОТ «Черемушки» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Крупской 45, 47, 51, Тимирязева 50/1, Байкалова (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Кутузова 23-33, Стояновича переулок 2-25, Леваневского 1-8, Авиационная 2-8, Кирсанова 11-19, Кутузова 23-33, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – Мерзлотная (частично), ДСК «Алаас-2», Сергеляхское шоссе (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

Ленский район:

11:00-12:30 – г. Ленск (ДОУ «Солнышко, ДОУ «Сардана», СОШ №2, СОШ №3, «Восточный экспресс банк», «Газпромбанк», детский приют, стоматология, ТЦ «Драгоценности Якутии», ТЦ «Азия», ТЦ «Север», Энергосбыт, пожарная часть, поликлиника, здание «Скорой помощи» — демонтаж кабеля ввод на РП-2 яч. 28 ВЛ-6 ф. «Город 3».

Мирнинский район:

14:00-17:00 — г. Мирный (Звездная, Мухтуйская, Кирова (четные), п. Геолог, Гаражная, Ленинградский 7/1, 7/2, 7б, 7в, 7, ПДУ 5) – профилактические испытания 1 полусекции шин ПС «Мирный».

Олёкминский район:

09:00-17:00 – Заречный, с. Троицк – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ «Заречный».

Таттинский район:

09:30-17:00 – с. Кыйы – текущий ремонт 1Т ПС 35/10 кВ «Кыйы».

Томпонский район:

09:30-11:00 – п. Хандыга – перетяжка провода ТП №54 ВЛ 0,4 кВ ф. РКЦ.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.