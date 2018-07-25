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25 июля 2018, 18:00
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27 июля – Единый информационный день  

В Год новаторства в городе Якутске продолжается одна из лучших муниципальных практик России — Единые информационные дни.

Отметим, что впервые Единый информационный день стартовал в Год народной инициативы. С тех пор он ежемесячно проводится с участием Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска. 

Во всех округах и пригородах у населения есть возможность ежемесячно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

План проведения Единого информационного дня

27 июля 2018 года

Наименование  Место проведения Время проведения
Управление Автодорожного округа МУП «Теплоэнергия»,

адрес: ул. Автодорожная, д. 1

 11.00

часов
Управление

 Гагаринского округа

 АО «Авиакомпания «Полярные Авиалинии», актовый зал

адрес: ул. Жуковского, 10

 11.00

часов
Управление 

Губинского округа

 Медицинская клиника «Кристалл»,

адрес: ул. Дзержинского, 20

 14.00 

часов
Управление 

Октябрьского округа

  Роспотребнадзор​,

адрес: ул. Ойунского, 9, 

2 этаж, актовый зал 

 10.00

часов
Управление Промышленного округа Центр социальной 

реабилитации «Тирэх»,

 адрес: ул. Богдана Чижика, 31/4

 11.00

часов
Управление 

Сайсарского округа

 МБДОУ №41 «Росинка»,

адрес: ул. Гимеинская, 7

 13.30 

часов
Управление 

Строительного округа

 Торговый комплекс «Строительный», 

Выставочный зал,

адрес: ул. Жорницкого 35

 15.00

часов
Управление 

Центрального округа

 ГБУ РС (Я) «Якутский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД»,

адрес: ул. Стадухина, 81/8

 14.00

часов
Управление Администрации мкр. Кангалассы Кангаласская участковая больница,

адрес: мкр. Кангалассы,

ул. Лесная, 7

 11.00

часов
Управление Администрации 

с. Маган

 ДК «Ритм»,

адрес: с. Маган, 

ул. Алымова, 3

 11.00

часов
Управление Администрации 

мкр. Марха

 КСЦ «Чэчир»,

адрес: мкр. Марха, 

ул. Заводская, 8

 16.00

часов
Управление Администрации 

с. Пригородный

 ГБУ РС (Я) РБ №3 «Гериатрический центр»,

адрес: Покровский тракт, 8 км.

 11.00

часов
Управление Администрации 

с. Табага

 Больница,

адрес: с. Табага, 

ул. Строительная, 29/1

 11.00

часов
Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега МУП ПТСК ГО «город Якутск»,

адрес: с. Тулагино, 

ул. Связистов, 16, актовый зал

 14.00

часов
Управление Администрации Хатасского наслега Хатасская участковая больница,

адрес: с. Хатассы, 

ул. Каландарашвили, 4/2

 10.00

часов
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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