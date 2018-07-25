27 июля – Единый информационный день  

В Год новаторства в городе Якутске продолжается одна из лучших муниципальных практик России — Единые информационные дни.

Отметим, что впервые Единый информационный день стартовал в Год народной инициативы. С тех пор он ежемесячно проводится с участием Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.

Во всех округах и пригородах у населения есть возможность ежемесячно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

План проведения Единого информационного дня

27 июля 2018 года