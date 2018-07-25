27 июля – Единый информационный день  

В Год новаторства в городе Якутске продолжается одна из лучших муниципальных практик России — Единые информационные дни.
Отметим, что впервые Единый информационный день стартовал в Год народной инициативы. С тех пор он ежемесячно проводится с участием Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты г. Якутска.
Во всех округах и пригородах у населения есть возможность ежемесячно принимать участие в Единых информационных днях, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.
План проведения Единого информационного дня
27 июля 2018 года
|№
|Наименование
|Место проведения
|Время проведения
|Управление Автодорожного округа
|МУП «Теплоэнергия»,
адрес: ул. Автодорожная, д. 1
|11.00
часов
|Управление
Гагаринского округа
|АО «Авиакомпания «Полярные Авиалинии», актовый зал
адрес: ул. Жуковского, 10
|11.00
часов
|Управление
Губинского округа
|Медицинская клиника «Кристалл»,
адрес: ул. Дзержинского, 20
|14.00
часов
|Управление
Октябрьского округа
| Роспотребнадзор,
адрес: ул. Ойунского, 9,
2 этаж, актовый зал
|10.00
часов
|Управление Промышленного округа
|Центр социальной
реабилитации «Тирэх»,
адрес: ул. Богдана Чижика, 31/4
|11.00
часов
|Управление
Сайсарского округа
|МБДОУ №41 «Росинка»,
адрес: ул. Гимеинская, 7
|13.30
часов
|Управление
Строительного округа
|Торговый комплекс «Строительный»,
Выставочный зал,
адрес: ул. Жорницкого 35
|15.00
часов
|Управление
Центрального округа
|ГБУ РС (Я) «Якутский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД»,
адрес: ул. Стадухина, 81/8
|14.00
часов
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|Кангаласская участковая больница,
адрес: мкр. Кангалассы,
ул. Лесная, 7
|11.00
часов
|Управление Администрации
с. Маган
|ДК «Ритм»,
адрес: с. Маган,
ул. Алымова, 3
|11.00
часов
|Управление Администрации
мкр. Марха
|КСЦ «Чэчир»,
адрес: мкр. Марха,
ул. Заводская, 8
|16.00
часов
|Управление Администрации
с. Пригородный
|ГБУ РС (Я) РБ №3 «Гериатрический центр»,
адрес: Покровский тракт, 8 км.
|11.00
часов
|Управление Администрации
с. Табага
|Больница,
адрес: с. Табага,
ул. Строительная, 29/1
|11.00
часов
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|МУП ПТСК ГО «город Якутск»,
адрес: с. Тулагино,
ул. Связистов, 16, актовый зал
|14.00
часов
|Управление Администрации Хатасского наслега
|Хатасская участковая больница,
адрес: с. Хатассы,
ул. Каландарашвили, 4/2
|10.00
часов
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