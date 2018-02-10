27 апреля и 21 июня предложено сделать нерабочими праздничными днями в Якутии

27 апреля – День Республики Саха (Якутия) и 21 июня – День национального праздника «Ысыах» в Якутии предложено сделать праздничными, нерабочими днями. Соответствующий законопроект по инициативе Федерации профсоюзов республики был внесен якутскими парламентариями на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) в первом чтении.

Решение принято на совещании постоянного комитета Ил Тумэн по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 9 февраля. На мероприятии также были рассмотрены ряд других законопроектов.

Совещание прошло под руководством председателя комитета Александра Корякина.

Как отметили в якутском парламенте, 27 апреля и 21 июня ранее считались выходными днями согласно постановлению правительства, которое каждый год издавалось в случае, если эти даты выпадали на рабочие дни. Новый закон позволит придать двум праздничным датам, имеющим важное историческое значение в республике, окончательный правовой статус. К представителям федеральных органов он имеет рекомендательный характер.