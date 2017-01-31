263 млн рублей должны Якутскэнерго исполнители коммунальных услуг

В список антирейтинга января включены 41 проблемное УК и ТСЖ Алданского, Ленского районов и г. Якутска. На 27 января этого года их долг за поставленные энергоресурсы перед ПАО «Якутскэнерго» составляет без малого 263 млн рублей.

Львиную долю задолженности – 230 млн рублей не оплатили за электроэнергию, тепло и горячее водоснабжение управляющие компании и товарищества собственников жилья столицы республики. Долг 29 исполнителей коммунальных услуг варьирует от одного миллиона до десятков миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков ТСЖ «Портовское» (32,5 млн рублей), УК «Штурвал» (22 млн), ЖЭУ «Центральное» (20 млн), ЖКХ «Столичное» (17, 2 млн), ТСЖ «Университетское» (16, 5 млн), ТСЖ «Ренессанс» (13 млн), ООО УК «Ильинка» ( 11, 5 млн), ООО УК «Вера» (11 млн рублей).

Почти 18 млн рублей должны за электроэнергию четыре исполнителя услуг Алданского района. С прошлого года лидирует в этой кампании ООО «Жилсервис, имеющий три договора. Его долг превысил 10 млн рублей. Далее в списке расположились ООО «ЖилРемСтрой» (4, 5 млн), ООО УК «Жилсервис» (2, 4 млн) и ТСЖ «Саха-Ремсервис» (399 тыс. рублей).

15 млн рублей – такова задолженность восьми нерадивых плательщиков Ленского района. Во главе антирейтинга находится ООО «Промэкология» (3,5 млн рублей), далее располагаются ООО «Комфорт» (2, 8 млн), ООО «Теплый дом» (2,6 млн), ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» (2 млн), ООО «Респект» (1, 7 млн), ООО «Сапфир» (1 млн), ООО «Партнер» (742 тыс), ООО «Максим» (345 тыс рублей).

Обращаем внимание потребителей! Обязанности ТСЖ определены ст. 138 Жилищного кодекса РФ. Согласно данным положениям ТСЖ обязано осуществлять управление многоквартирным домом и выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договорам, в том числе энергоснабжения. Недобросовестные ТСЖ не оплачивают энергоресурсы более года, при этом получая квартплату от жильцов.

Собственники жилья должны знать, куда уходят их деньги, контролировать их расход. Этот вопрос жильцы многоквартирных домов обязаны ставить на своем общем собрании.

Подробно со списком УК и ТСЖ, имеющих крупные суммы задолженности перед ПАО «Якутскэнерго», можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго» по адресу: https://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php.

Напомним, что размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки.

Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.