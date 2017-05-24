26 мая — Единый информдень на тему «Формирование комфортной городской среды»

Во всех округах и пригородах столицы 26 мая пройдет Единый информационный день с участием представителей Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты, руководителей структурных подразделений и муниципальных предприятий.

В этом месяце ЕИД посвящен теме формирования комфортной городской среды в рамках приоритетного национального проекта.

Как известно, Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. Проект зарекомендовал себя успешным инструментом взаимодействия власти с населением. У горожан есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» ЕИД вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории Российской Федерации.

ПЛАН

проведения Единого информационного дня

в городском округе «город Якутск» 26 мая 2017 года

№ Наименование Место проведения Время проведения 1. Управление Автодорожного округа Управа Автодорожного округа адрес: пр. Ленина, 52, вход со двора, 3 подъ., 2 этаж 12.00 часов 2. Управление Гагаринского округа Актовый зал библиотеки «Созвездие» адрес: ул. Мординова 21/1 11.00 часов 3. Управление Губинского округа Детский семейный центр, адрес: 202 мкр., 19/1 11.00 часов 4. Управление Октябрьского округа Актовый зал поликлиники №1, 4 этаж, адрес:ул.Кирова,19 14.15 часов 5. Управление Промышленного округа Управа Промышленного округа, адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 33 14.15 часов 6. Управление Сайсарского округа Актовый зал Института мерзлотоведения, адрес: ул. Мерзлотная, 36 11.00 часов 7. Управление Строительного округа Актовый зал Управы Строительного округа, адрес: ул. К Цеткин, 2 14.15 часов 8. Управление Центрального округа НПСОШ № 2, адрес: ул. Ярославского, 8/1 14:15 часов 9. Управление Администрации мкр.Кангалассы ДК «Горняк», адрес: мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5 15:00 часов 10. Управление Администрации с. Маган Управа администрации с. Маган, адрес: с. Маган, ул. Кирова, 1 10.00 часов 11. Управление Администрации мкр. Марха Мархинская СОШ № 1 адрес: ул. О. Кошевого, 39 14.00 часов 12. Управление Администрации с. Пригородный Дом культуры «Надежда», адрес: с. Пригородный, ул. Совхозная, 27 11.00 часов 13. Управление Администрации с. Табага Администрация с. Табага, адрес: с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 11.00 часов 14. Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега ЦКД «Тусулгэ» , адрес: с. Тулагино, ул. Первомайская, 2 10.00 часов 15. Управление Администрации Хатасского наслега МУП «ЖКХ с. Хатассы», адрес: с. Хатассы, ул. Ленина, 46/1 10.00 часов