26 мая — Единый информдень на тему «Формирование комфортной городской среды»

Во всех округах и пригородах столицы 26 мая пройдет Единый информационный день с участием представителей Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты, руководителей структурных подразделений и муниципальных предприятий.
В этом месяце ЕИД посвящен теме формирования комфортной городской среды в рамках приоритетного национального проекта.
Как известно, Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. Проект зарекомендовал себя успешным инструментом взаимодействия власти с населением. У горожан есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» ЕИД вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории Российской Федерации.
ПЛАН
проведения Единого информационного дня
в городском округе «город Якутск» 26 мая 2017 года
|№
|Наименование
|Место проведения
|Время проведения
|1.
|Управление Автодорожного округа
|Управа Автодорожного округа
адрес: пр. Ленина, 52,
вход со двора, 3 подъ., 2 этаж
|12.00
часов
|2.
|Управление
Гагаринского округа
|Актовый зал библиотеки «Созвездие»
адрес: ул. Мординова 21/1
|11.00
часов
|3.
|Управление
Губинского округа
|Детский семейный центр,
адрес: 202 мкр., 19/1
|11.00
часов
|4.
|Управление
Октябрьского округа
| Актовый зал поликлиники №1, 4 этаж,
адрес:ул.Кирова,19
|14.15
часов
|5.
|Управление Промышленного округа
|Управа Промышленного округа,
адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 33
|14.15
часов
|6.
|Управление
Сайсарского округа
|Актовый зал Института мерзлотоведения,
адрес: ул. Мерзлотная, 36
|11.00
часов
|7.
|Управление
Строительного округа
|Актовый зал Управы Строительного округа,
адрес: ул. К Цеткин, 2
|
14.15
часов
|8.
|Управление
Центрального округа
|НПСОШ № 2,
адрес: ул. Ярославского, 8/1
|14:15
часов
|9.
|Управление Администрации мкр.Кангалассы
|ДК «Горняк»,
адрес: мкр. Кангалассы,
ул. Ленина, 5
|15:00
часов
|10.
|Управление Администрации
с. Маган
|Управа администрации
с. Маган,
адрес: с. Маган, ул. Кирова, 1
|10.00
часов
|11.
|Управление Администрации
мкр. Марха
|Мархинская СОШ № 1
адрес: ул. О. Кошевого, 39
|14.00
часов
|12.
|Управление Администрации
с. Пригородный
|Дом культуры «Надежда»,
адрес: с. Пригородный,
ул. Совхозная, 27
|11.00
часов
|13.
|Управление Администрации
с. Табага
|Администрация с. Табага,
адрес: с. Табага,
ул. Комсомольская, 20/2
|11.00
часов
|14.
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|ЦКД «Тусулгэ» ,
адрес: с. Тулагино,
ул. Первомайская, 2
|10.00
часов
|15.
|Управление Администрации Хатасского наслега
|МУП «ЖКХ с. Хатассы»,
адрес: с. Хатассы,
ул. Ленина, 46/1
|10.00
часов