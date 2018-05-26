26 мая — День грамотного потребителя услуг ЖКХ в Якутске

26 мая с 12.00 до 15.00 часов состоится традиционная акция по консультированию граждан «День грамотного потребителя услуг ЖКХ», которая пройдет в Центре «Мои документы» (ул. Аммосова, 18). Для консультации желательно иметь при себе квитанции для оплаты жилищных и коммунальных услуг.

Акция проводится в рамках Международного дня соседей, сообщает Министерство ЖКХ и энергетики Якутии.

Ваша управляющая компания не выполняет свои обязательства или не можете решить спорные вопросы? Квартплата занимает большую часть вашего семейного бюджета? Хотите оформить адресную субсидию на оплату ЖКХ? Интересуетесь возможностью оплаты жилищно-коммунальных услуг, не выходя из дома? Накопились вопросы по капитальному ремонту многоквартирных домов?

На все эти вопросы ответят руководство и специалисты Жилищной инспекции РС (Я), Госкомцен РС (Я), ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий», Фонда капремонта РС (Я), МКУ «Расчетно-биллинговый центр», АО «ЯПК «Платежи».

Отметим, что Международный день соседей — Всероссийская акция, реализуемая в целях формирования добрососедских отношений, привлечения соседей к принятию коллективных решений, от которых зависит жизнь многоквартирных домов. На протяжении ряда лет в регионах России проводятся мероприятия по знакомству соседей многоквартирных домов, проведению жилищных праздников и привлечения жителей многоквартирных домов к их управлению.