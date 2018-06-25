26 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, технологическому присоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 –М. Марха(частично), Ярославского 3-21, Советская 5-11, Строда 4-8, Бутакова 24, Кольцевая 5- 58/2, Сергеляхское шоссе 11 км (частично), Островского 4, 6, Октябрьская 15, Орджоникидзе 50, 52 – подключение потребителей, пасынкование опор;

09:00-17:00 –Заводская 2-18, М. Марха(частично), Борисовка 3 (частично), Сергеляхское шоссе 11 км. (частично), Билибина(частично), Песчаная 40-88, Дальняя 53- 101. Набережная 5, 2 Набережная 36 – капитальный ремонт;

13:00-17:00 –Птицевод Хоро,Хатын-Юряхское шоссе 7 км, Солнечная 52/12, Набережная 3/4 — подключение потребителей, замена провода на СИП;

14:00-17:00 –Покровский тракт 4, 5 км. (частично), пер. Базовый (частично), Ильменская 63/2 – протяжка проводов, замена оборудования.

Ленский район:

09:00-20:00 – п. Батамай – замена траверс на опорах, пасынкованиеопор.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.