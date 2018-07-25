26 июля в Мегино-Кангаласском улусе предстоят временные ограничения электроснабжения

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» начинает подготовку к реконструкции высоковольтных линий «Табага-Чурапча» и «Майя-Табага».

Завтра, 26 июля, с 06:00 до 03:00 27 июля энергетикам предстоит провести ремонт высоковольтной линии Л-115 и буровые работы для строительства заходов высоковольтных линий на подстанцию 220 кВ «Майя».

В связи с масштабными ремонтными работами часть потребителей Центрального энергорайона попадет под временное ограничение электроснабжения. Для обеспечения населения электроэнергией в улусах будут развернуты дизельные электростанции.

Для всех районов, кроме Мегино-Кангаласского, ремонтные работы не повлекут ограничений электроснабжения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам: все ремонтные работы направлены на улучшение качества электроснабжения якутян.