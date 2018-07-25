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25 июля 2018, 19:21
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26 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 26 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – п. Пригородный: Центральная 1-14, Новая 16-20) – демонтаж ввода;

09:00-12:00 – Ивана Крафта (частично) Крестьянская 1-28, Тальниковая, Хонуу – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Гимеинская 2-33, Якова Потапова 6, 8 – капитальный ремонт ТП «Гимеин»;

09:00-17:00 – Кольцевая (частично), Сергеляхское шоссе 5 км, мкр-н Марха (Оленекская, Абыйская), – работы по технологическому присоединению потребителей.

Вилюйский район:

11:00-18:00 – с. Илбенге – плановая проверка УРЗА ПС110/35/6 кВ «Бердигестях».

Горный район:

11:00-18:00 – с. Дикимдя, с. Ерт, с. Асыма, с. Кюерелях, с. Бясь-Кюель, с. Орто-Сурт, с. Кептин – плановая проверка УРЗА ПС110/35/6 кВ «Бердигестях».

Ленский район:

19:00-21:00 – г. Ленск (Транспортная, Монтажная, Рабочая) – монтаж СИП-3 на ВЛ 0,4 кВ КТП «2-я Транспортная», ф. 1.

Олёкминский район:

09:00-17:00 – с. Заречный, с. Троицк – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ «Заречный»;

10:00-11:00 – г. Олёкминск (поликлиника, больничный комплекс, Гагарина, Логовая, Жилина, Ломоносова, Каландарашвили, Солнечный; частично: Набережная, Бабкина, Набережный, Бровина, Спасская, Озерная, Строда, Кульбертинова, 30 лет ЯАССР, Кудрина-Абагинского, Калинина, Юбилейная, Пушкина) – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ «Рудник».

Мегино-Кангаласский район:

06:00-03:00 – все населенные пункты.

Таттинский район:

09:30-17:00 – с. Уолба, с. Усть-Татта, с. Хара-Алдан, с. Мегино-Алдан – средний ремонт В-45 «Ытык-Кюель–Уолба»;

14:00-17:00 – с. Чимнай – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-Чимнай.

Чурапчинский район:

06:00-03:00 – с. Усун-Кюель, с. Килянки, с. Арылах, Ожулунский наслег, с. Беря, с. Хадар, с. Хаяхсыт, с. Мырыла, с. Чыаппара, с. Толон – реконструкция ВЛ 110 кВ «Табага-Чурапча».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

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Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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