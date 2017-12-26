26 декабря отключений в Ленске не будет

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о том, что 26 декабря 2017 года в Ленском районе плановых временных ограничений электроэнергии, о которых сообщалось ранее, производиться не будет в связи с низкой температурой наружного воздуха.

Срочные работы:

Ленский район:

10:00-17:30 – г. Ленск (АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Ростелеком»).

Согласно правилам «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур наружного воздуха» эксплуатация специализированной техники на открытой территории при температуре наружного воздуха ниже -40ºС запрещены.

Ранее сообщалось, что 26 декабря 2017 года под временное ограничение электроснабжения попадут жители Ленского района в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключением новых объектов, работ в охранной зоне.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.