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Общество
26 апреля 2017, 9:45
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26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики. Время уносит в прошлое события и факты этой трагедии. Однако в памяти миллионов людей авария Чернобыля в первую очередь связана с героизмом и самопожертвованием простых советских людей.

В первые недели после аварии радиационная обстановка была весьма напряженной, мало кто мог дать точную оценку произошедшей катастрофы и тех угроз, которые она могла представлять людям и окружающей среде. В ряде регионов мощности доз достигали сотен микрорентген в час, а зачастую и превышали 1 миллирентген в час (то есть допустимая доза была превышена более чем в тысячу раз). Непосредственно во время аварии острому радиационному воздействию подверглось свыше 300 человек из персонала атомной электростанции и пожарных. Наиболее тяжело пострадавших, а это 31 человек, спасти не удалось.

Пожарные, в первые минуты принявшие на себя удар огненной стихии и радиоактивного облучения, заслуживают того, чтобы сегодня их вспомнили всех поименно. Это начальник пожарной части по охране Чернобыльской АЭС Леонид Телятников, начальники караулов Владимир Правик и Виктор Кибенок, командиры отделений Василий Булава, Иван Бутрименко, Василий Игнатенко, пожарные Николай Ващук, Владимир Тищура, Николай Титенок, Иван Шаврей, Леонид Шаврей, Владимир Прищепа, Александр Петровский. Своим примером офицеры Владимир Правик и Виктор Кибенок увлекали бойцов, давали четкие команды, шли туда, где было опаснее всего. Как писали позже в газетах, подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для российских пожарных примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу.

Бойцы пожарной охраны и в последующие дни после аварии продолжали свой ратный труд на Чернобыльской АЭС. Вахту на огневом рубеже приняли сводные отряды из пожарных частей всей страны. К работам по ликвидации последствий аварии были привлечены сотни тысяч граждан СССР, в том числе – более 200 тысяч из России, многие приезжали добровольцами.

Авария на Чернобыльской АЭС резко нарушила обычный порядок жизни людей не только Советского Союза, но и всего мира, а для многих из них имела трагические последствия. Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия ликвидаторов – пожарных, работников станции, военнослужащих войск гражданской обороны и других родов войск, сотрудников милиции, органов госбезопасности, врачей, инженеров и людей многих других профессий.

Светлая память всем, отдавшим жизни в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. От всего сердца благодарим Вас, дорогие герои-ликвидаторы, за Ваш подвиг ради спасения человечества!

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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