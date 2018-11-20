250 танцующих мам и дочерей примут участие в благотворительном конкурсе

В российский день матери — 25 ноября, в Якутске пройдет необычный танцевальный конкурс, в котором примут участие только мамы и их дочери. Первый республиканский танцевальный конкурс «Мама и дочь — Кэрэ ситимэ» организуют Якутское отделение движения «Матери России» и общественный проект «Кэрэ ситимэ» при поддержке Культурного центра СВФУ. Конкурс вызвал активный интерес якутянок, заявки на участие подали 250 человек из города Якутска и улусов. Конкурс проводится в целях поддержки ответственного родительства, культурно-духовного развития матери и дочери, а также продвижения нового формата полезного семейного досуга, хобби.

Светлый праздник, приуроченный ко Дню матери, благотворительный. Средства, вырученные от конкурса, будут переданы на лечение и реабилитацию УЩНИЦКОЙ Нюргуяны Ивановны. Этим летом у молодой матери случился инсульт, после которого она перенесла несколько экстренных операций. Нюргуяна одна воспитывает двоих детей. До болезни успешно работала учительницей младших классов в Маганской школе, пользовалась большим авторитетом среди учеников и коллег как талантливый педагог и активный участник всех культурных мероприятий своей организации. Энергичная Нюргуяна в свободное время с дочерью танцевала в проекте «Кэрэ ситимэ». А сегодня после коварной болезни молодая женщина оказалась нетрудоспособна. Нюргуяна неунывающий человек, она никогда не сдастся перед лицом болезни и беды. Но семье необходимы средства для лечения и длительной постоперационной реабилитации. Мы все можем помочь вернуть любимую маму и прекрасную женщину как можно скорее к яркой, полноценной жизни!

Организаторы приглашают вас на незабываемый концерт-конкурс, преисполненный нежности и любви матери к своему ребенку. Конкурс состоится 25 ноября в культурном центре «Сергеляхские огни» в 17:00 часов. Билеты приобретайте в кинотеатре «Центральный» и в кассе КЦ СВФУ «Сергеляхские огни».

Источник: Оргкомитет.