25 января на горячей линии будут судебные пристава

25 января Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) будет проведена «Горячая линия» по теме: «Обжалование постановлений, действий (бездействия) должностных лиц».
На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 22-65-48 с 14.00 ч. до 16.00 ч. начальник правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Алена Николаевна ГРОМАДСКАЯ.
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Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)