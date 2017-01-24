25 января на горячей линии будут судебные пристава

На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 22-65-48 с 14.00 ч. до 16.00 ч. начальник правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Алена Николаевна ГРОМАДСКАЯ.

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