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25 июня 2018, 8:55
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25 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, технологическому присоединению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – пер. Базовый (частично), Кольцевая 5- 30/2, Хатын-Юряхское шоссе 6, 9 км – подключение потребителей;

09:00-17:00 – 3 Сосны (частично), Сергеляхское шоссе 8 км, 13 км. (частично), Дальняя 56- 80, 8 Марта 63- 106, Район Белого озера (частично), Хатын-Юряхское шоссе 2 дамба, Маганский тракт 2- 9 км (частично), Маганские дачи – капитальный ремонт оборудования;

13:00-17:00 – М. Марха (частично), район Племобъединения, Намский тракт 14 км, (частично), Экспериментальная 30 В, Покровский тракт 7 км (частично), Пристанская 6/3- 120, 1, 2 Пристанская (частично), 50 лет Советской Армии 100- 106 – подключение потребителя, пасынкование опоры;

14:00-15:00 – Ярославского 15- 19/2, Аммосова 4- 6/1 – подключение кабеля.

Ленский район:

08:30-18:00 – п. Ярославский – текущий ремонт оборудования;

09:00-20:00 – п. Батамай – пасынкование опор, замена траверс на опорах.

В графике возможны изменения.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на официальный аккаунт ПАО «Якутскэнерго» в Instagram по ссылке https://www.instagram.com/yakutskenergo_official/.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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