АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
13
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.66
 69.47
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.07.2017, 22:47
Республика
25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2017, 21:50
Происшествия
Якутия в шоке: в АЛРОСА обыски
24.07.2017, 21:47
Финансы
Алмазэргиэнбанк принял участие в РАТОП
24.07.2017, 18:25
Политика
На выборах 10 сентября в Якутии будут использоваться протокола c QR- кодом
24.07.2017, 18:04
Происшествия
Разыскивается по подозрению в совершении тяжкого преступления
24.07.2017, 18:01
Экология
Экстра
Эколог-общественник о странной ситуации при контроле ниобия на Томторском месторождении
24.07.2017, 17:55
Общество
УФСИН закупает квашеную капусту на 1,7 млн рублей
24.07.2017, 17:45
Республика
Первое производство официально открыли на площадке ТОР «Кангалассы»
24.07.2017, 17:30
Общество
Александр Прокопьев: В Госдуму внесут законопроект о реабилитационном сертификате
24.07.2017, 17:20
Происшествия
Жительница Сунтарского района напала на двух полицейских
24.07.2017, 17:10
Экология
700 тысяч личинок пеляди выпустили в бассейн Вилюйского водохранилища Якутии
24.07.2017, 17:02
Столица
Экстра
В ряду кандидатов на пост мэра Якутска убыло
24.07.2017, 17:00
Происшествия
Руководитель нерюнгринского предприятия пытался уйти от налогов
24.07.2017, 16:45
Происшествия
Суд постановил провести экспертизу домов отдыха на Лямпушке
24.07.2017, 16:30
Общество
В Якутии после укусов клещей за медицинской помощью обратились 38 человек
24.07.2017, 16:20
Столица
Активная молодежь Якутска провела работы по благоустройству
24.07.2017, 16:10
Происшествия
Задержан грешник, укравший велосипед у прихожанки
24.07.2017, 16:00
Происшествия
Житель Ленска выращивал в теплице дикорастущую коноплю
24.07.2017, 15:50
Экология
Ассенизаторы продолжают сливать в реку отходы
24.07.2017, 15:40
Происшествия
Гидрологи: уровень воды в реке Лене начал снижаться
24.07.2017, 15:30
Столица
Дожди в Якутске будут идти всю неделю
24.07.2017, 15:15
Столица
В день ВМФ в Якутске пройдет парадное шествие
24.07.2017, 15:05
Происшествия
В Жатае найдено тело пропавшего мужчины
24.07.2017, 15:01
Политика
Экстра
Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне
24.07.2017, 14:55
Культура & Образование
Видео
Позитив
Якутские айтишники создали ролик в стиле заставки популярного сериала «Игра престолов»
24.07.2017, 14:45
Республика
Дневник навигации – 2017:  Идёт интенсивная отгрузка в пункты рек Арктического побережья
24.07.2017, 14:35
Общество
Общественная палата учится быть главным координатором и заступником
24.07.2017, 14:25
Столица
70 мешков и 1 куб мусора собрали ко дню второго рождения общественника Антона Васильева
24.07.2017, 14:15
Общество
Алдан отметил День города
24.07.2017, 14:00
Республика
Возобновлены рейсы теплоходов от Усть-Маи до Томмота и обратно
24.07.2017, 13:00
Происшествия
В Вилюйском районе планируется провести взрывные работы
24.07.2017, 12:50
Происшествия
Прокуратура вступилась за вдовца
24.07.2017, 12:40
Происшествия
Полмиллиона украла представитель одного из КПК
24.07.2017, 12:30
Происшествия
Нашлись без вести пропавшие жители Якутска
24.07.2017, 12:20
Республика
Видео
Вода размыла автодорогу «Колыма»
24.07.2017, 12:10
Происшествия
Жительницы северного поселка оштрафованы за маты
24.07.2017, 12:00
Происшествия
Нерюнгринское управление соцзащиты обмануло инвалидов
24.07.2017, 11:50
Происшествия
Реальный срок за вождение в пьяном виде получил мужчина, 22 раза нарушавший ПДД
24.07.2017, 11:40
Спорт
Георгий Балакшин: Мы надеемся завоевать две медали на Сурдлимпийских играх в Турции
24.07.2017, 11:30
Политика
Пять лет тюрьмы за «карусели»: Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на выборах
24.07.2017, 11:20
Общество
В Якутске будут ездить водители, обученные на международном уровне
24.07.2017, 11:10
Экономика
В Якутске запустили завод по производству лакокрасочной продукции
24.07.2017, 11:00
Происшествия
Глава МЧС России потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге Якутии
24.07.2017, 10:50
Республика
Якутянин принимает участие в конкурсе «Лучший гид России»
24.07.2017, 10:40
Происшествия
Сгорел дотла частный дом на Бестужева-Марлинского
24.07.2017, 10:30
Экология
Как японцы фильм на Нижней Колыме снимали
24.07.2017, 10:22
Желток
Видео
Лихие любители селфи в Якутске
24.07.2017, 10:20
Культура & Образование
Якутский колледж связи будет сотрудничать со школой, где готовят специалистов Samsung и Hyundai
24.07.2017, 10:10
Республика
Уровень преступности в Якутии снизился на 6,1%
24.07.2017, 10:00
Экология
700 личинок пеляди выпущено в бассейн Вилюйского водохранилища
24.07.2017, 9:50
Столица
Многодетным семьям был сделан подарок в Парке культуры и отдыха
24.07.2017, 9:42
Республика
В билетных кассах ЖДЯ открыта продажа по транспортным требованиям
24.07.2017, 9:40
Происшествия
В центре Якутска сгорела квартира
24.07.2017, 9:30
Экономика
24 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2017, 9:20
Финансы
Фонд капремонта может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке
24.07.2017, 9:10
Культура & Образование
Два дня до «Синергии Севера»
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
24.07.2017, 8:46
Политика
Эксклюзив
Якутский Блумберг
24.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 24 июля 2017 г.
24.07.2017, 2:32
Столица
Известный общественник заявил о своем выдвижении на выборы мэра Якутска
24.07.2017, 1:19
Общество
Сегодня день рождения депутата и ученого
23.07.2017, 20:10
Путешествия
«Плавучий университет» в Сангаре
23.07.2017, 20:05
Экология
Экологическая катастрофа в Усть-Нере
23.07.2017, 20:00
Происшествия
В Томпо на 764 км размыта трасса «Колыма»
23.07.2017, 15:56
Спорт
К юбилею 90-летия Семена Жиркова
23.07.2017, 15:50
Происшествия
Авиация МЧС России задействована в тушении лесных пожаров на территории Якутии
23.07.2017, 15:23
Политика
В Якутии уровень исполнительской дисциплины правительства оказался 72,5%
23.07.2017, 15:06
Красота & Здоровье
Поющие медики: Для вас с любовью…
23.07.2017, 14:47
Происшествия
В Якутии установлены 14 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров
23.07.2017, 13:29
Происшествия
Видео
Ночью в Якутске загорелась двухэтажка
23.07.2017, 13:06
Путешествия
Экспедиция «По следам государевых ямщиков» начала работу на якутской земле 
23.07.2017, 12:57
Красота & Здоровье
В Якутии впервые в истории врачи установили детям кохлеарные импланты
Архив новостей
Республика
24 июля 2017, 22:47
74

25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 25 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Молодежная 17-28, Подгорная 22-33/2, СОТ «Животновод», СОТ «Зеленая долина», Окружное шоссе, пер. Базовый;

09:00-16:00 – Петра Алексеева 25/1, 27, 27/1, 49/1;

10:00-16:00 – Маганский тракт 7-9 км;

13:30-17:00 – Интернациональная 2-40, СОТ «Прибрежный»;

14:00-17:00 – Данилова 5-9, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км 2-я Дамба (частично).

Горный улус:

10:00-16:00 – с. Бясь-Кюёль, с. Бердигестях, п. Май, с. Асыма, п. Чекя-Бясь, с. Орто-Сурт, с. Кептин, п. Тонгулах, п. Тысагаччи, с. Дикимдя, п. Эбя, с. Магарас, п. Улу-Сысы, п. Харыялах, с. Кюёрелях, с. Ерт.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

comments powered by HyperComments
Источник: ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
18.07.2017, 14:01
Экономика
Фотофакт
Эксклюзив
Серебряный камешек в инвестиционный огород Егора Борисова 
21.07.2017, 16:00
Происшествия
Фотофакт
Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу
21.07.2017, 15:28
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео с места убийства Анастасии Андреевой (18+)
18.07.2017, 12:55
Культура & Образование
Эксклюзив
К-поп группа URECA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 
21.07.2017, 15:50
Культура & Образование
Якуты жгут: Питерцам понравился новый клип Кюннэй «Чээкэ»
22.07.2017, 15:57
Происшествия
Фотофакт
Пожар в магазинах «Евролайн» и «Мототехника» в Якутске
21.07.2017, 10:23
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Видео очевидца: Возле села Октемцы прорвало дамбу
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Экология
24.07.2017

Эколог-общественник о странной ситуации при контроле ниобия на Томторском месторождении

Экстра
Столица
24.07.2017

В ряду кандидатов на пост мэра Якутска убыло

Экстра
Политика
24.07.2017

Назван преемник Ивана Андросова в Ил Тумэне

Видео
Республика
24.07.2017

Вода размыла автодорогу «Колыма»

Политика
24.07.2017

Пять лет тюрьмы за «карусели»: Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на выборах

Видео
Желток
24.07.2017

Лихие любители селфи в Якутске

Эксклюзив
Политика
24.07.2017

Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!

Происшествия
23.07.2017

Авиация МЧС России задействована в тушении лесных пожаров на территории Якутии