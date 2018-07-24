25 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 25 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Дежнева – бригады СМО для замены КЛ 0,4 кВ;

09:00-12:00 – Зеленая балка, Сергеляхское поле (ряд «Г») – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-13:00 – Дальняя, Герцена, 4-й квартал, 17-й квартал, Семилетка, Суворова, Коммунаров, Маганский переулок, Пекарского, 8 Марта, Строителей, Песчаная – спуск, подъём, заделка КЛ-6 кВ на КТП 9 квартал №2;

09:00-17:00 – Интернациональная 2-40, Комарова 2-15, Ойунского 14-22, Интернациональная 17-46, Гризадубова 1-43, Скрыпника,2-5, Покрышкина 7-21, Сергеляхское шоссе 6 км (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – Ильменская 63/2 – допуск бригады СМО для работ в охранной зоне ВЛ;

09:30-16:00 – Маганский тракт 2-9 км, Хатынг-Юряхское шоссе (частично), Белое Озеро (частично) – Допуск СМО для установки ОПН и зажимов временного заземления;

13:00-17:00 – п. Маган (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Эбя (котельная, детсад, ферма) – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ «Поселок», «Ферма».

Ленский район:

12:00-18:00 – с. Беченча, с. Новая Мурья – ремонт ВЛ 10 кВ Л-308 от Р-308 до ПС «Беченча»;

14:30-17:30 – г. Ленск (ДОУ «Солнышко, ДОУ «Сардана», СОШ №2, №3, банк «Восточный экспресс банк», «Газпромбанк», детский приют, стоматология, ТЦ «Драгоценности Якутии», ТЦ «Азия», ТЦ «Север», АО «Энергосбыт», пожарная часть) – перевод нагрузки с яч. 28 ВЛ 6 кВ ф. «Город 3-я цепь» на яч. 34 ф. «Город 2-я цепь».

Нюрбинский район:

10:00-19:00 – г. Нюрба (мкр-н Амакинка), с. Антоновка (мкр-н Нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ «Нюрба – Совхоз».

Олёкминский район:

9:00-17:00 – с. Заречный, с. Троицк – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ «Заречный».

Хангаласский улус:

10:00-17:00 – с. Октемцы, с. Техтюр, с Улах-Ан – текущий ремонт 1Т ПС «Октемцы»;

09:00-17:00 – с. Жемкон-1, с. Жемкон-2, с. Качикатцы – измерение степени загневания древесины 35 кВ «Хаптагай-Жемкон».

Чурапчинский улус:

09:30-17:00 – с. Черкех – текущий ремонт В-40 «Чурапча».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.