25 августа в Магане будет работать выездная касса Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что 25 августа в селе Маган будет работать выездная касса.

Режим работы – с 10.00 до 15.00 (без перерыва).

Здесь представлен весь комплекс услуг, оказываемых в пунктах приема платежей Энергосбыта. В кассе можно будет оплатить электроэнергию, внести взносы в фонд капитального ремонта и т.д.

Потребители могут произвести оплату и в других кассах Энергосбыта, расположенных в г. Якутске.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервер «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Также прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).