25-26 апреля – тренинг для предпринимателей и бизнесменов от Санкт-Петербургского спикера

Как правильно организовать промо акции в своем магазине и предприятии? Как использовать все возможные рекламные ресурсы своего бизнеса? Как еще можно воздействовать на нужную аудиторию с помощью бесплатных и недорогих видов рекламы и продвижения? Как организовать специальное мероприятие для раскрутки своего бренда?

На все эти вопросы ответ знает специалист по маркетингу, менеджер компании ACG Галина Скалина из Санкт Петербурга. Она работала с крупнейшими компаниями, такими как Кока- кола, МТС, крупные торговые сети Санкт Петербурга, посольство Таиланда в РФ и др. Тренинги будут длиться 2 дня:

Программа тренинга

«BTL- современный ключ к успеху.Event- событийный менеджмент»

25 апреля. День 1. Что такое BTL?

9.00 -13.00 Возникновение понятий ATL и BTL, их компоненты и составляющие.

Почему BTL? Преимущества BTL-рекламы Каких целей можно достичь при помощи BTL? Виды BTL – рекламы

3.1. consumer promotion (стимулирование сбыта среди потребителей)

3 2. Trade promotion (стимулирование сбыта среди торговых посредников);

3.3. Direct marketing (прямой маркетинг);

guerrilla marketing (партизанский маркетинг)

3.5. POSm (рекламные материалы);

3.6 special events (особые мероприятия)+флешмоб

13.00-14.00- перерыв на обед

14.00-18.00 Виды BTL-рекламы

Cross-promo: когда использовать и чего можно достичь? Эффективность BTL на примере промо-акций Успешная промо-акция: разработка, реализация, подведение итогов Как работать с промо-персоналом

Заключение первого дня. Итоги ,выводы

25 апреля. День 2. «Event— событийный менеджмент»

00-13.00

Введение и основные понятия событийного менеджмента

Преимущества продвижения с помощью event-менеджмента

Каrие задачи можно решить с помощью event-менеджмента?

Событийный маркетинг на примере крупных компаний

Event: глазами клиента и организатора

Event-проект от «а» до «я»:

Постановка целей и задач, определение целевой аудитории Определение места и времени проведения события Креативная концепция Содержание, сценарий, зрелище Информационная поддержка мероприятия Риск-план и значение коммуникации в event-менеджменте Как составить бюджет и зачем нужен чек-лист В чем заключается работа во время мероприятия Пост-продакшн или то ,о чем многие забывают

13.00- 14.00 Перерыв на обед

Классификация event-проектов и особенности каждого из них

Открытия

Презентации

Выставки

Праздники

Корпоративные мероприятия и тимбилдинги

Деловые мероприятия и их виды

Event-маркетинг – спонсорство мероприятий

Оценка эффективности мероприятий

5 правил успешного eventa

Заключение, выводы второго дня.

Вручение сертификатов

В течении дня обеспечиваем кофе-брейки, в обед-пицца

Краткие профессиональные данные:

Скалина Галина, 24 года, менеджер рекламного холдинга ACG (http://www.acgmedia.ru/) с 2014 года

Образование — СПб ГУТ им.профессора М.А.Бонч-Бруевича

(факультет Информационных систем и технологий).

Опыт подготовки, организации и проведения BTL-акций и Event-проектов различного уровня и сложности

Кол-во реализованных проектов: по направлению BTL: более 300, Event: более 100.

Работа с крупными клиентами:

Coca-Cola (ключевой клиент)

МТС

Торговая сеть Лента (включая совместный проект с посольством Таиланда в России)

Холдинг X5 Retail Group (ТС Пятерочка, Карусель, Перекресток)

Metro Cash and Carry

TCC Group

и другие