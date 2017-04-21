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Экономика
21 апреля 2017, 9:01
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25-26 апреля – тренинг для предпринимателей и бизнесменов от Санкт-Петербургского спикера

Как правильно организовать промо акции в своем магазине и предприятии? Как использовать все возможные рекламные ресурсы своего бизнеса? Как еще можно воздействовать на нужную аудиторию с помощью бесплатных и недорогих видов рекламы и продвижения? Как организовать специальное мероприятие для раскрутки своего бренда?

На все эти вопросы ответ знает специалист по маркетингу, менеджер компании ACG Галина Скалина из Санкт Петербурга. Она работала с крупнейшими компаниями, такими как Кока- кола, МТС, крупные торговые сети Санкт Петербурга,  посольство Таиланда в РФ и др. Тренинги будут длиться 2 дня:

   Программа тренинга 

                  «BTL- современный ключ к успеху.Event- событийный менеджмент»

 

25 апреля. День 1. Что такое BTL?

9.00 -13.00 Возникновение понятий ATL и BTL, их  компоненты и составляющие.

  1. Почему BTL? Преимущества BTL-рекламы
  2. Каких целей можно достичь при помощи BTL?
  3. Виды BTL – рекламы

3.1. consumer promotion (стимулирование сбыта среди потребителей)

3 2. Trade promotion (стимулирование сбыта среди торговых посредников);

3.3. Direct marketing (прямой маркетинг);

  1. guerrilla marketing (партизанский маркетинг)

3.5. POSm (рекламные материалы);

3.6 special events (особые мероприятия)+флешмоб

13.00-14.00- перерыв на обед

14.00-18.00 Виды BTL-рекламы

  1. Cross-promo: когда использовать и чего можно достичь?
  2. Эффективность BTL на примере промо-акций
  3. Успешная промо-акция: разработка, реализация, подведение итогов
  4. Как работать с промо-персоналом

Заключение первого дня. Итоги ,выводы

 

25 апреля. День 2. «Event— событийный менеджмент»

  • 00-13.00
  • Введение и основные понятия событийного менеджмента
  • Преимущества продвижения с помощью event-менеджмента
  • Каrие задачи можно решить с помощью event-менеджмента?
  • Событийный маркетинг на примере крупных компаний
  • Event: глазами клиента и организатора
  • Event-проект от «а» до «я»:
  1. Постановка целей и задач, определение целевой аудитории
  2. Определение места и времени проведения события
  3. Креативная концепция
  4. Содержание, сценарий, зрелище
  5. Информационная поддержка мероприятия
  6. Риск-план и значение коммуникации в event-менеджменте
  7. Как составить бюджет и зачем нужен чек-лист
  8. В чем заключается работа во время мероприятия
  9. Пост-продакшн или то ,о чем многие забывают

13.00- 14.00 Перерыв на обед

  1. Классификация event-проектов и особенности каждого из них

Открытия

Презентации

Выставки

Праздники

Корпоративные мероприятия и тимбилдинги

Деловые мероприятия и их виды

  • Event-маркетинг – спонсорство мероприятий
  • Оценка эффективности мероприятий
  • 5 правил успешного eventa
  • Заключение, выводы второго дня.
  • Вручение сертификатов
  • В течении дня обеспечиваем кофе-брейки, в обед-пицца
  • Краткие профессиональные данные:

Скалина Галина, 24 года, менеджер рекламного холдинга ACG (http://www.acgmedia.ru/) с 2014 года

Образование — СПб ГУТ им.профессора М.А.Бонч-Бруевича

(факультет Информационных систем и технологий).

Опыт подготовки, организации и проведения BTL-акций и Event-проектов различного уровня и сложности

Кол-во реализованных проектов: по направлению BTL: более 300, Event: более 100.

Работа с крупными клиентами:

Coca-Cola (ключевой клиент)

МТС

Торговая сеть Лента (включая совместный проект с посольством Таиланда в России)

Холдинг X5 Retail Group (ТС Пятерочка, Карусель, Перекресток)

Metro Cash and Carry

TCC Group

и другие

 

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