25-26 апреля – тренинг для предпринимателей и бизнесменов от Санкт-Петербургского спикера

Как правильно организовать промо акции в своем магазине и предприятии? Как использовать все возможные рекламные ресурсы своего бизнеса? Как еще можно воздействовать на нужную аудиторию с помощью бесплатных и недорогих видов рекламы и продвижения? Как организовать специальное мероприятие для раскрутки своего бренда?
На все эти вопросы ответ знает специалист по маркетингу, менеджер компании ACG Галина Скалина из Санкт Петербурга. Она работала с крупнейшими компаниями, такими как Кока- кола, МТС, крупные торговые сети Санкт Петербурга, посольство Таиланда в РФ и др. Тренинги будут длиться 2 дня:
Программа тренинга
«BTL- современный ключ к успеху.Event- событийный менеджмент»
25 апреля. День 1. Что такое BTL?
9.00 -13.00 Возникновение понятий ATL и BTL, их компоненты и составляющие.
- Почему BTL? Преимущества BTL-рекламы
- Каких целей можно достичь при помощи BTL?
- Виды BTL – рекламы
3.1. consumer promotion (стимулирование сбыта среди потребителей)
3 2. Trade promotion (стимулирование сбыта среди торговых посредников);
3.3. Direct marketing (прямой маркетинг);
- guerrilla marketing (партизанский маркетинг)
3.5. POSm (рекламные материалы);
3.6 special events (особые мероприятия)+флешмоб
13.00-14.00- перерыв на обед
14.00-18.00 Виды BTL-рекламы
- Cross-promo: когда использовать и чего можно достичь?
- Эффективность BTL на примере промо-акций
- Успешная промо-акция: разработка, реализация, подведение итогов
- Как работать с промо-персоналом
Заключение первого дня. Итоги ,выводы
25 апреля. День 2. «Event— событийный менеджмент»
- 00-13.00
- Введение и основные понятия событийного менеджмента
- Преимущества продвижения с помощью event-менеджмента
- Каrие задачи можно решить с помощью event-менеджмента?
- Событийный маркетинг на примере крупных компаний
- Event: глазами клиента и организатора
- Event-проект от «а» до «я»:
- Постановка целей и задач, определение целевой аудитории
- Определение места и времени проведения события
- Креативная концепция
- Содержание, сценарий, зрелище
- Информационная поддержка мероприятия
- Риск-план и значение коммуникации в event-менеджменте
- Как составить бюджет и зачем нужен чек-лист
- В чем заключается работа во время мероприятия
- Пост-продакшн или то ,о чем многие забывают
13.00- 14.00 Перерыв на обед
- Классификация event-проектов и особенности каждого из них
Открытия
Презентации
Выставки
Праздники
Корпоративные мероприятия и тимбилдинги
Деловые мероприятия и их виды
- Event-маркетинг – спонсорство мероприятий
- Оценка эффективности мероприятий
- 5 правил успешного eventa
- Заключение, выводы второго дня.
- Вручение сертификатов
- В течении дня обеспечиваем кофе-брейки, в обед-пицца
- Краткие профессиональные данные:
Скалина Галина, 24 года, менеджер рекламного холдинга ACG (http://www.acgmedia.ru/) с 2014 года
Образование — СПб ГУТ им.профессора М.А.Бонч-Бруевича
(факультет Информационных систем и технологий).
Опыт подготовки, организации и проведения BTL-акций и Event-проектов различного уровня и сложности
Кол-во реализованных проектов: по направлению BTL: более 300, Event: более 100.
Работа с крупными клиентами:
Coca-Cola (ключевой клиент)
МТС
Торговая сеть Лента (включая совместный проект с посольством Таиланда в России)
Холдинг X5 Retail Group (ТС Пятерочка, Карусель, Перекресток)
Metro Cash and Carry
TCC Group
и другие
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