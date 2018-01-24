24 января предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 24 января в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – ул. Сергеляхское поле, Ст. Покровский тракт (частично), Котенко 33, 39/1, Ногина 18- 37, Сергеляхское шоссе 3-8 км, 1, 1/1, Мерзлотная, Бутакова; 09:30-13:00 – ул. Чернышевского 3- 19, 41-80/5, Л. Чайкиной 9- 16, Крупской 2-81/2, Тимирязева 51- 77, Матросова, О. Кошевого 2-10, Неустроева, Гастелло 1- 20/1, Чкалова 56; 10:30-11:00 — п. Маган (частично); 09:00-17:00 – ул. Заводская 5- 19, Есенина 2/2- 8/8, Экспериментальная 39, Вилюйский тракт 3 км., Чайковского 1- 69, Софронова 28, Лермонтова 92- 117, Очиченко 3/1- 21; 13:30-17:00 — Газовиков 20- 40/2, Маганский тракт 2-10 км., М. Марха (частично), Хатын-Юряхское шоссе (частично), Курнатовского 58/1, К. Алексеева 1- 13/4, Я. Потапова 4- 11, Шевченко 2- 6, Лермонтова 158- 162/1, Лермонтова 92- 117, Вилюйский тракт 4 км., Гоголя 30. Горный район: 10:00-15:00 — п. Бес-Кюель. Ленский район: 4:30-16:00 – г. Ленск (мкр. Спутник, мкр. Ханайдах, частично мкр. Звездный). В графике возможны изменения. comments powered by HyperComments

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