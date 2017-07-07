24 тонны куриного мяса задержано ветеринарами

В Якутию пытались ввезти с нарушениями условий транспортировки 24 тонны куриного мяса.
Должностными лицами ветеринарного надзора, в ходе контрольных мероприятий при выгрузке продукции животного происхождения выявлено нарушение ветеринарного законодательства, сообщает Якутск.ру со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия).
Крупная партия мяса птицы общим весом в 24 тонны прибыла автотранспортом из Хабаровского края. При перевозке мяса были выявлены нарушения условий транспортировки. В отношении виновного лица применены меры административного наказания по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
Образцы продукции направлены на лабораторное исследование.comments powered by HyperComments
Источник: Якутск.ру