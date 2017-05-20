24 мая открывается выставка-продажа произведений якутских художников

24 мая в арт-галерее «Ургэл» открывается выставка-продажа произведений якутских художников. Выставка имеет высокий классический формат и примечательна тем, что в ее рамках все желающие могут по демократичным ценам приобрести произведения известных художников Якутии и пообщаться с авторами.
А.Петрова-Кэрэhит Дети звуков степи. 2015. Кожа, текстиль, тиснение, роспись
А.Петрова-Кэрэhит Тайаарыы. Недвижимый полет. 2015. Кожа, текстиль, металл,акрил, гор. тиснение
Петрова-Кэрэhит Анна Белый дождь и железная птица. 2015. Кожа, акрил, роспись
Выставка продолжает традицию проведения аукционов и выставок-продаж станковых произведений для жителей республики. На экспозиции представлены живопись, графика (печатная и уникальная), декоративное искусство и мн. другое.
Это работы таких художников как, Анна Петрова-Кэрэhит, Галина Окоемова Георгий Решетников, Дьулустан Бойтунов, Евдокия Романова, Мария Гуляева, Мария Рахлеева, Михаил Старостин, Надежда Иванова, Наталья Николаева, Ольга Рахлеева, Ольга Скорикова, Сардана Иванова, Туйаара Шапошникова, Юрий Спиридонов и многих других.
Ю.Спиридонов. Ледоход на Еланке
С экспозиции можно приобрести произведения, выполненные в технике масляной живописи, акрила, печатную и оригинальную графику, смешанных техниках декоративного искусства. Жанры работ традиционные – натюрморт, пейзаж, сюжетные и символические темы, выполненные от реализма до абстрактно-знаковых форм. Оригинальные произведения обладая особой творческой аурой авторов, могут стать органичной часть любого интерьера и имеют безусловную коллекционную ценность.
Особый раздел выставки это эскизная, уникальная графика. Авторский эскиз обладает особой ценностью, предварительные или подготовительные наброски для создания живописных или иных произведений часто имеют самодостаточную художественную ценность. У зрителей и посетителей выставки будет редкая возможность приобрести образцы уникальной графики якутских художников.
На открытии состоится аукцион произведений живописи, графики и декоративного искусства
Выставка работает с 24-31 мая, открытие экспозиции 24 мая с 16.00 ч.
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