24 мая открывается выставка-продажа произведений якутских художников

24 мая в арт-галерее «Ургэл» открывается выставка-продажа произведений якутских художников. Выставка имеет высокий классический формат и примечательна тем, что в ее рамках все желающие могут по демократичным ценам приобрести произведения известных художников Якутии и пообщаться с авторами.

А.Петрова-Кэрэhит Дети звуков степи. 2015. Кожа, текстиль, тиснение, роспись

А.Петрова-Кэрэhит Тайаарыы. Недвижимый полет. 2015. Кожа, текстиль, металл,акрил, гор. тиснение

Петрова-Кэрэhит Анна Белый дождь и железная птица. 2015. Кожа, акрил, роспись

Выставка продолжает традицию проведения аукционов и выставок-продаж станковых произведений для жителей республики. На экспозиции представлены живопись, графика (печатная и уникальная), декоративное искусство и мн. другое.

ДЬ. Бойтунов. Натюрморт

Это работы таких художников как, Анна Петрова-Кэрэhит, Галина Окоемова Георгий Решетников, Дьулустан Бойтунов, Евдокия Романова, Мария Гуляева, Мария Рахлеева, Михаил Старостин, Надежда Иванова, Наталья Николаева, Ольга Рахлеева, Ольга Скорикова, Сардана Иванова, Туйаара Шапошникова, Юрий Спиридонов и многих других.

Ю.Спиридонов. Ледоход на Еланке

Ю. Спиридонов. Илгэ

Г.Окоемова. Пейзаж

С экспозиции можно приобрести произведения, выполненные в технике масляной живописи, акрила, печатную и оригинальную графику, смешанных техниках декоративного искусства. Жанры работ традиционные – натюрморт, пейзаж, сюжетные и символические темы, выполненные от реализма до абстрактно-знаковых форм. Оригинальные произведения обладая особой творческой аурой авторов, могут стать органичной часть любого интерьера и имеют безусловную коллекционную ценность.

О. Скорикова. Натюрморт

О. Скорикова. Натюрморт 2

Особый раздел выставки это эскизная, уникальная графика. Авторский эскиз обладает особой ценностью, предварительные или подготовительные наброски для создания живописных или иных произведений часто имеют самодостаточную художественную ценность. У зрителей и посетителей выставки будет редкая возможность приобрести образцы уникальной графики якутских художников.

Н.Иванова

Н.Иванова 1

Е.Романова

Е.Романова

На открытии состоится аукцион произведений живописи, графики и декоративного искусства

Выставка работает с 24-31 мая, открытие экспозиции 24 мая с 16.00 ч.