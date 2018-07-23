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24 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 24 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику: 

г. Якутск:

09:00-12:00 – Алданская 12-24, Лобановка 9-36, Молодежная 17-24, – работы по технологическому присоединению потребителей; 

09:00-14:00 – СОТ «Быйанг», ДСК «Заря», ДСК «Победа», ДСПК «Горизонт», Ытык-Кюель мкр-н – установка и снятие ПЗ для демонтажа высоковольтной линии;

09:00-17:00 – Бестужева-Марлинского 33-71, Челюскина 22-47, мкр-н «Стерх» (частично) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – Лонгинова 43/2, 43/3, 43/6, Горная, Лесная – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 4-8 км – регулировка стрелы провиса в пролёте опор.

Ленский район:

12:00-18:00 – с. Беченча, с. Новая Мурья – технический ремонт ВЛ 10 кВ Л-308. 

Нюрбинский район:

10:00-19:00 – г. Нюрба (мкр-н Амакинка), с. Антоновка (мкр-н Нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ «Нюрба-Совхоз».

Сунтарский район:

15:00-17:00 – с. Тойбохой, с. Усун-Кюель, с. Аллага, с. Мар-Кюель, с. Арылах, с. Крестях, с. Тенкя, с. Куокуну, с. Хордогой, с. Нахара – ремонтные работы на ВЛ 110 кВ Л-103.

В графике возможны изменения.  

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.  

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.  

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo. 

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.  

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.  

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства. 

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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