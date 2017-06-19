Любые задачи по плечу!

Уважаемые читатели! Якутская ГСХА представляет новый цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это презентация широкому кругу читателей исторической трилогии «Высшее аграрное образование Якутии». Знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Айталина Соколова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РС(Я)

За годы учебы на экономическом факультете Якутской государственной сельскохозяйственной академии я получила первые в своей жизни основы экономики. Обучая теорию экономических знаний в стенах академии, нам прививали бесценный образ экономического мышления, что на самом деле, считаю, наиболее важным в фундаментальном образовании будущих специалистов. Благодаря прекрасному профессорско-преподавательскому «ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ НАМ ПО ПЛЕЧУ!» составу академии, таких профессионалов своего дела как Тамара Фёдоровна Перевертаева, Павлов Никандр Никифорович, Степурина Галина Константиновна, Константинова Мария Степановна, Соловьёва Варвара Степановна и, конечно, бессменному куратору нашего курса Потапову Вячеславу Петровичу, мы с сокурсниками за 5 прекрасных молодых лет смогли получить базовый фундамент для всей будущей карьеры и профессионального роста.

Более того, обучение экономических предметов на основе производства основного профиля высшего учебного заведения позволило изучить основные циклы и процессы самого сложного производства как сельское хозяйство. Никогда не забуду слова Галины Константиновны Степуриной, которая говорила нам: «…. если вы постигнете бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве, учёт в животноводстве и особенности ведения учета в растениеводстве, вам любые задачи будут по плечу». На самом деле так и вышло… Работая в малом бизнесе, руководителем консалтинговой компании, а также финансовым консультантом для предпринимателей, в самый сложный период трансформации Российского бухгалтерского учёта, разделения на управленческий, налоговый учёт, мои практические знания реальных процессов, происходящих на предприятиях малого бизнеса, помогли многим выстоять в сложный период нормативно-правового преобразования налогового и бухгалтерского законодательства. Поддержка куратора курса Потапова Вячеслава Петровича на этапе прохождения производственной практики на базе реальных предприятий в городе для многих выпускников стало определяющим во всей последующей карьере.