Елена Голомарева: Вы — наши спасители!

Уважаемые медицинские работники!

Примите сердечные поздравления в Ваш профессиональный праздник – День медицинского работника!

Сегодня, в этот праздник хочется сказать много теплых слов в Ваш адрес. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический – возвращать людям здоровье, радость жизни. Сколько слез радости и признательности Вы видите на лицах Ваших пациентов и их близких людей.

Вы — наши спасители в самые тяжелые минуты нашей жизни.

Большое Вам спасибо за Вашу человечность, душевность, сердечность и сопереживание.

Желаем Вам благополучия, крепкого здоровья, обычного человеческого счастья, уюта в Ваших семьях и успехов в профессиональной деятельности.

С уважением,

народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия)

Е.Х. ГОЛОМАРЕВА