15 июня посредством мессенджера «ватсап» и сети интернет было распространено видео, на котором зафиксирован конфликт предположительно иностранных граждан в микрорайоне «Прометей».

Полицейскими были установлены все граждане стран ближнего зарубежья, зафиксированные в видео. Причиной инцидента явилась бытовая ссора между рабочими разных подрядных организаций, осуществляющих трудовую деятельность.

Для разбирательств в отдел полиции было доставлено 110 человек, среди которых выявили пятерых зачинщиков конфликта. Лица, явившиеся зачинщиками, привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Также, в ходе проверки были выявлены нарушения требований миграционного законодательства у 23 иностранных граждан, доставленных в полицию.

Все они привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Фактов обращений участников конфликта в медицинские учреждения не зарегистрировано.

Для урегулирования конфликтной ситуации были вызваны представители общин и руководители подрядных организаций.

Проверка продолжается.