Вторую по счету лекцию в рамках серии научно-публицистических встреч «Open. лекции» провел доктор медицинских наук, профессор Медицинского института СВФУ Геннадий ПАЛЬШИН. Его выступление в Центральном парке культуры и отдыха города Якутска было посвящено костным и суставным заболеваниям населения республики.

При полностью заполненной аудитории Геннадий Пальшин начал с того, насколько важно современному человеку следить за своим здоровьем. «Люди должны постоянно укреплять и приумножать свое здоровье. Если кто-то считает, что не нужно этого делать и что организм сам будет справляться, то он глубоко не прав», – отметил профессор.

Далее он поведал о различных болезнях, которым чаще всего подвержены суставы у жителей Якутии. При этом лектор подробно описывал причины возникновения подобных заболеваний. Оказалось, что обычная недолеченная ангина, перешедшая со временем в хронический тонзиллит, может стать катализатором развития у детей ревматизма и порока сердца. Профессор объяснил собравшимся, как важно в эти моменты своевременное обращение к специалистам.

«Не стоит доверять только одному доктору, у врачей ведь тоже субъективное восприятие симптомов. Обойдите хотя бы трех или четырех. Только тогда вы сможете сложить картину заболевания, чтобы затем продолжить лечение у наиболее заслуживающего доверия специалиста», − призвал Геннадий Пальшин.

Лекция профессора медицины, не перегруженная терминами, была понятна и интересна для всех, кто пришел в беседку. Заметим, что основную часть слушателей составили люди зрелого возраста, больше всех заинтересованные в сохранности своего здоровья.

После окончания лекции довольно продолжительное время профессор уделил ответам на вопросы из зала – присутствующим не терпелось спросить у известного по всей республике эксперта о симптомах, причинах болезни и методах лечения. Фото с субботней лекции можно посмотреть здесь.

Добавим, что партнерами лектория выступают Центральный парк культуры и отдыха города Якутска, Российское общество «Знание» и редакция газеты «Якутск вечерний». Первая лекция, прошедшая на прошлой неделе, была посвящена развитию философской мысли и проводил её профессор кафедры философии Северо-Восточного федерального университета Виктор МИХАЙЛОВ. До конца лета каждую субботу открытый университет ждёт всех желающих с 17:00.

А 17 июня состоится лекция главного научного сотрудника центра питания Научно-исследовательского института здоровья СВФУ имени М.К. Аммосова Константина СТЕПАНОВА. Основываясь на научных исследованиях и своей практике, он расскажет, как рационально питаться в условиях Крайнего Севера, выбирать богатые витаминами продукты для поддержания здоровья и красоты. Для участия рекомендуем зарегистрироваться по ссылке в Timepad.