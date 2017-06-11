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В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 июня 2017 г. в 00.58. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном автомобиле на ул. Южно-Якутская г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарного подразделения – через четыре минуты, горел моторный отсек автомобиля. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля и решетка радиатора на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

10 июня 2017 г. в 03.17. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле на ул. Энтузиастов п. Айхал Мирнинского района. Через три минуты к месту вызова прибыло пожарное подразделение, к моменту их прибытия из-под колеса автомобиля шел дым. В результате пожара огнем повреждено колесо на площади 1 кв. м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен автомобиль.

10 июня 2017 г. в 12.39. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Октябрьская п. Кангалассы г. Якутска. Через три минуты прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия горела квартира. В результате пожара огнем повреждено: кровля на площади 40 кв.м, веранда по всей площади, в одной квартире стена и потолочное перекрытие на площади 20 кв.м. и во второй квартире повреждено потолочное перекрытие на площади 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом.

10 июня 2017 г. в 07.53. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание  в частном автомобили на 288 километре ФАД «Вилюй» Горного района. К моменту прибытия добровольной пожарной команды — через семь минут, горел автомобиль. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 6 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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