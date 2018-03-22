АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-11
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.50
 70.57
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.03.2018, 19:29
Общество
Туолбэ, махалля и искривление экономической географии на круглом столе с высоким гостем из федеральной Палаты
22.03.2018, 19:20
Финансы
Эксклюзив
Якутия опять берет в долг
22.03.2018, 19:07
Политика
Эксклюзив
Юрий Куприянов: Пост спикера Ил Тумэна не наследственный, и я на него претендую!
22.03.2018, 18:40
Политика
ПГ в Якутии: Список пополнился еще на четыре человека
22.03.2018, 18:40
Культура & Образование
Торжественное открытие III республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики»
22.03.2018, 18:30
Экономика
23 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
22.03.2018, 18:20
Политика
Ольга Балабкина: Россияне, жители Дальнего Востока, в том числе Якутии, сделали верный выбор
22.03.2018, 18:10
Культура & Образование
В республике пройдет математический диктант
22.03.2018, 18:01
Происшествия
Экстра
Приговор за тройное убийство вынесли в Якутии
22.03.2018, 18:00
Общество
На измене: отговорки неверных мужчин
22.03.2018, 17:53
Происшествия
С начала года на дорогах Якутии погибли три ребенка, 28 пострадали
22.03.2018, 17:50
Культура & Образование
В Якутии объявлен конкурс открыток к 45-летнему юбилею ЮИД
22.03.2018, 17:40
Спорт
В Якутске стартовали «Игры детей Арктики»
22.03.2018, 17:30
Происшествия
Хамке «влепили» штраф за оскорбление судпристава
22.03.2018, 17:20
Экология
Минприроды Якутии объявляет конкурс на лучший макет Сквера экологов
22.03.2018, 17:20
Культура & Образование
Студентка ЯФЭК посетила форум «Россия – страна возможностей»
22.03.2018, 17:10
Финансы
Выгодное предложение от Алмазэргиэнбанка для прекрасных дам
22.03.2018, 17:01
Политика
Эксклюзив
В чем феномен Грудинина в Якутии?
22.03.2018, 17:00
Культура & Образование
Названы победители премии «Күн Өркөн-2018»
22.03.2018, 16:50
Политика
Валерий Лютый об итогах выборов президента России
22.03.2018, 16:40
Столица
Анонс
Встречай весну, Якутск: Приглашаем на проводы зимы
22.03.2018, 16:30
Происшествия
В Якутии транспортные полицейские не дали замерзнуть голодным детям на улице
22.03.2018, 16:20
Столица
Начался прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»
22.03.2018, 16:10
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии готовит новую концепцию воспитания детей и молодежи
22.03.2018, 16:00
Политика
Владимир Членов: Люди видят перспективы развития и настроены на работу
22.03.2018, 15:57
Происшествия
Экстра
В Якутии при пожаре частного дома погиб человек
22.03.2018, 15:50
Спорт
Команды ралли-рейда стартовали на Полюс холода
22.03.2018, 15:40
Спорт
Сборная Якутска лидирует на чемпионате республики по боксу
22.03.2018, 15:30
Красота & Здоровье
Якутская красавица поборется за корону «Мисс Россия»
22.03.2018, 15:20
Происшествия
Наркоман пойман с поличным
22.03.2018, 15:10
Культура & Образование
АГИКИ, ЯГСХА, ЧГИФКИС посетили еще два улуса с проектом «Образование+Культура»
22.03.2018, 15:00
Общество
Дед Мороз вернет символ Холода Чысхаану
22.03.2018, 14:50
Экология
Сохранность водоемов – обязанность каждого!
22.03.2018, 14:40
Экономика
Якутскэнерго опубликовало списки должников, которым грозит ограничение электроснабжения
22.03.2018, 14:30
Экология
В Якутии прогнозируют серьезные заторы при весеннем ледоходе
22.03.2018, 14:20
Общество
«Беспарашютный десант» якутских спасателей
22.03.2018, 14:10
Культура & Образование
Верхневилюйские встречи Якутской ГСХА
22.03.2018, 13:56
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
22.03.2018, 13:45
Общество
Открыта бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства
22.03.2018, 13:30
Общество
Сегодня — Всемирный день воды
22.03.2018, 13:15
Спорт
«Игры детей Арктики» стартовали в Якутске
22.03.2018, 13:00
Спорт
Спортсмены пробегут из Якутска до Магадана
22.03.2018, 12:50
Общество
В Якутии внедряется новая система оценки квалификаций
22.03.2018, 12:43
Общество
Профессиональная и сплоченная команда – залог успеха Алмазэргиэнбанка
22.03.2018, 12:30
Спорт
Энергетики приглашают на Весенний хоккейный кубок ЯГРЭС
22.03.2018, 12:20
Экология
Сегодня стартовал фотоконкурс «Сезон удачи-2018»
22.03.2018, 12:10
Культура & Образование
Участники проекта «Образование + Культура» посетили Горный улус
22.03.2018, 12:00
Республика
Гранты Главы Якутии: свои проекты представили молодые хангаласцы
22.03.2018, 11:50
Экология
Министерством охраны природы Якутии утверждены новые знаки отличия
22.03.2018, 11:40
Культура & Образование
Во время весенних каникул в Саха театре состоятся детские спектакли
22.03.2018, 11:30
Спорт
Сотрудники УФСИН состязались в лыжных гонках
22.03.2018, 11:20
Экономика
«У нас работают надежные люди» — инженер-метролог компании «Туймаада-нефть»
22.03.2018, 11:10
Культура & Образование
28-30 марта состоится Республиканский конкурс танца «Северный арабеск»
22.03.2018, 11:00
Политика
Книги Вячеслава Штырова попали в Национальную электронную библиотеку
22.03.2018, 10:50
Происшествия
После прокурорской проверки «Главстрой» выплатил строителям долг 8 млн рублей
22.03.2018, 10:40
Происшествия
Освободившийся из тюрьмы вновь попал в поле зрения правоохранителей
22.03.2018, 10:30
Происшествия
Прокуроры проверили сроки годности продуктов питания
22.03.2018, 10:20
Путешествия
«Тур люкс» приглашает на остров Ко-Чанг
22.03.2018, 10:15
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Выборы-2018: Избирательная арифметика
22.03.2018, 10:12
Экономика
В сети супермаркетов «Алмаз» началось внедрение навигации на якутском языке
22.03.2018, 10:10
Культура & Образование
Специалист космодрома «Восточный» проведет открытую лекцию
22.03.2018, 10:00
Общество
Из-за наплыва охотников в отделе по выдаче лицензий изменился график работы
22.03.2018, 9:45
Столица
В Якутске открылась Декада архитектуры и дизайна
22.03.2018, 9:35
Экономика
«Полярные авиалинии» планируют восстановить авиасообщение в Амге
22.03.2018, 9:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Санита Ай: Театр эстрады пришлось брать штурмом
22.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 22 марта 2018
21.03.2018, 22:28
Политика
ПГ в Якутии: Приняты еще пять заявлений
21.03.2018, 22:22
Экономика
Огурцы с теплицы «Саюри» в супермаркете «Алмаз»!
21.03.2018, 20:46
Экономика
В Якутске утвердили новые правила финансовой поддержки предпринимателей
21.03.2018, 20:40
Культура & Образование
В поселке Батагай Верхоянского района прошел конкурс педагогического мастерства «Учитель года-2018»
21.03.2018, 18:19
Столица
Блогеры Якутска поборются за квартиру
21.03.2018, 17:55
Общество
22 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
Архив новостей
Экономика
22 марта 2018, 18:30
256

23 марта предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 23 марта в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Дзержинского 22/6, 26/7, 26/2, 22/5, 22/7, 24/1, 24/8, 26/1, Федора Попова 23, Автодорожная 7/4, 55/6, Лонгинова 13-23, Ильминская 2, 4, 1, 3 Академическая, Парковая 6-23, Чайковского 71, 81;

09:00-15:00 – 8 Марта 70-106;

09:00-17:00 – Маяковского 20;

13:30-17:00 – Маганский тракт 2 км (частично);

14:00-17:00 – Орджоникидзе 17, Курашова 19, Ленина 14, 16, Короленко 4/1, Кржижановского 4-48, 1, 4 Даркылахская 19-27, Челюскина 53/13, Очиченко (частично).

Верхневилюйский район:

10:00-13:00 – с. Сургулук, с. Ботулу, уч. Кетердех.

Мегино-Кангаласский район:

13:00-17:00 – с. Бедиме.

Нюрбинский район:

11:00-17:00 – с. Егольжа.

Олекминский район:

14:30-17:30 – г. Олекминск (Загородный переулок, Карла Миллера, Сосновая, Автотранспортников переулок, Приленский переулок, Набережная (частично), Меллиораторов, Бекетова, Строительный переулок, Новая, Еловая, местность Селиванова, городская свалка, п. Нефтебаза);

14:00-16:00 – с. Бирюк, с. Таас-Анна, с. 1- Нерюктяйинск;

12:00-17:00 – с. Кыллах.

Таттинский улус:

14:00-17:00 – с. Туора-Кюель, с. Дебдирге, с. Баяга.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.03.2018, 18:40
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: кто самый авторитетный депутат в Якутской гордуме?
20.03.2018, 2:58
Политика
Эксклюзив
Sex в коридорах власти Якутии — 2
16.03.2018, 10:20
Желток
Видео
Резонанс
Дневник «Золотой лихорадки» в Якутске — день первый
21.03.2018, 10:00
Общество
Некролог
Ушел из жизни бывший министр Якутии
16.03.2018, 16:58
Происшествия
Эксклюзив
Экстра
Под Якутском нашли слиток с «золотого» самолета
19.03.2018, 19:57
Происшествия
В Якутии экс-глава муниципалитета предстанет перед судом
21.03.2018, 13:44
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
20.03.2018, 2:25
Политика
Резонанс
«Падающего толкни» или кто рассуждает о «мечтах депутата»?
18.03.2018, 11:00
Желток
Фотофакт
Известные якутяне голосуют!
16.03.2018, 16:50
Культура & Образование
Будущие капитаны судов соревновались в олимпиаде профмастерства
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
22.03.2018

Туолбэ, махалля и искривление экономической географии на круглом столе с высоким гостем из федеральной Палаты

Эксклюзив
Финансы
22.03.2018

Якутия опять берет в долг

Экстра
Происшествия
22.03.2018

Приговор за тройное убийство вынесли в Якутии

Финансы
22.03.2018

Выгодное предложение от Алмазэргиэнбанка для прекрасных дам

Культура & Образование
22.03.2018

Названы победители премии «Күн Өркөн-2018»

Красота & Здоровье
22.03.2018

Якутская красавица поборется за корону «Мисс Россия»

Экстра
Политика
22.03.2018

Кадровый указ Ил Дархана

Экономика
22.03.2018

«У нас работают надежные люди» — инженер-метролог компании «Туймаада-нефть»