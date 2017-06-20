23 и 24 июня: Вечеринки в «Европа клуб»

23.06 / Пятница. Вечеринка «Белые ночи».
Темная вечеринка в светлом городе.
Только POP & RNB. DJ Steel, DJ Alex Gor, MC Shu, MC Воронеж, GO-GO Show.
Вход 300 руб+напиток в подарок до 01:00
ДЕВУШКАМ БЕСПЛАТНО
24.06 / Суббота. Вечеринка «МегаХит».
Самые популярные ПоП и РНБ хиты всю ночь на танцполе Европа Клуб. За пультом DJ Steel, DJ Alex Gor, MC Shu, MC Воронеж, Go-Go Show.
Вход 300 руб+напиток в подарок до 01:00
ДЕВУШКАМ БЕСПЛАТНОcomments powered by HyperComments
Источник: "Европа клуб". На правах рекламы.