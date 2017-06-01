Дорогие юные жители республики!

В первый день лета мы отмечаем один из самых важных праздников – Международный день защиты детей. Дети – наше светлое будущее, наше продолжение, наша надежда.

День защиты детей в очередной раз напоминает нам, взрослым, о необходимости создания оптимальных условий для всестороннего развития и воспитания детей. Все мы в ответе за то, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами, любящими свой родной край, свою Родину.

Сегодня в республике ведется планомерная работа по формированию экологической культуры подрастающего поколения. Юные якутяне ежегодно принимают активное участие в проводимых Министерством охраны природы РС(Я) экологических мероприятиях, таких как “Природа и мы”, “Зелёные пионеры», «Эколята-дошколята» и другие.

Дорогие ребята, юные экологи! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей и благодарю за вклад в дело сохранения родной природы!Пусть на ваших лицах всегда сияют весёлые улыбки, пусть любовь и теплота всегда окружают вас! Здоровья и счастливого детства!

Сахамин АФАНАСЬЕВ,

министр охраны природы РС(Я)