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Положение II Международного фольклорного фестиваля «Зов земли Олонхо»

Министерство культуры и духовного развития РС (Я),  Дом Дружбы народов им. А.Кулаковского, Управление по вопросам развития предпринимательства, межрегиональных связей и информационных технологий МР «Мегино-Кангаласский улус», Администрация МО «Село Майя», Управление культуры и духовного развития МР «Мегино-Кангаласский улус», МБУК  «Дом народного творчества им. Д. Ф. Ходулова»

 ПОЛОЖЕНИЕ

 II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ  «ЗОВ ЗЕМЛИ ОЛОНХО»

 Дата проведения:  20-21 июня  2017 г.

Место проведения: с. Майя Мегино-Кангаласский улус Республика Саха (Якутия), Российская Федерация

 Партнер фестиваля: Управление по делам молодежи и семьи МР «Мегино-Кангаласский район», Союз театральных деятелей РС(Я), Управление образования МР «Мегино-Кангаласский».

Организационная поддержка: Министерство культуры и духовного развития РС (Я), администрация Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус».

ЦЕЛЬ И ИДЕИ ФЕСТИВАЛЯ:

Международный фольклорный фестиваль «Зов Земли Олонхо» (далее «Фестиваль») проводится с целью популяризации и сохранения самобытного фольклора и расширения культурного пространства.

Основная идея фестиваля – сближение этнофольклорной культуры независимо от удаленности регионов, выявление лучших исполнителей фольклора независимым международным жюри.

 ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

  • Развитие и укрепление межкультурных связей;
  • Стимулирование интереса молодежи к традиционной культуре своего народа;
  • Развитие международных творческих контактов, воспитание уважения и толерантности к культурным традициям и обычаям других этносов;
  • Взаимообогащение культурами разных народов;
  • Повышения уровня исполнительского мастерства фольклорных коллективов и педагогов, проведение мастер-классов и семинаров с участием ведущих специалистов;
  • Поиск и всесторонняя поддержка новых имен;
  • Освещение работы фестиваля в средствах массовой информации;
  • Укрепление благоприятного имиджа Республики Саха (Якутия) и Мегино-Кангаласского улуса на международном уровне.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

  • Участниками фестиваля являются детские, молодежные и взрослые коллективы, а также индивидуальные исполнители (солисты, дуэты (пары).
  • Возраст участников: от 4 лет и старше. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. Определение возрастной группы или ансамбля производится по наибольшему количеству участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от количества выступающих). Возраст участников может быть проверен по документам директором фестиваля или председателем жюри.

УСЛОВИЯ КОНКУРСАКатегории конкурса

  1. – танцевальное творчество
  2. —  вокальное творчество
  3. — инструментальное исполнительство народной музыки
  4. — фрагменты народного праздника, обычаев, обрядов, игр и тд.
  5. – фольклорное творчество

Возрастные группы:

  1. Младшая группа – 4-6 лет
  2. Детская группа: 7-13 лет
  3. Юношеское :  14 – 21  лет
  4. Молодежная: 22 – 35 лет
  5. Взрослая свыше: 35 лет и старше
  • В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не более 30% от общего числа выступающих
  • Порядок выступления определяется оргкомитетом фестиваля.
    Каждый коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях.
  • Исполняемый материал должен соответствовать возрасту исполнителя.
  • Категорически запрещается использование фонограммы низкого технического уровня. Фонограммы должны быть записаны на CD. В конкурсных выступлениях не допускается использование световых эффектов.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:

 Обязательные требования:

  • Конкурс проходит в 2 тура.
  • Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х традиционных народных танцев или 1-ой сценической танцевальной постановки.
  • Классический танец и стилизация.
  • Продолжительность выступления – не более 10 минут за 2 танца или за 1 сценическую танцевальную постановку продолжительностью 10 мин. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.
  • На носителе должны быть максимум 2 фонограммы  с указанием: 1) названия произведения; 2) названия коллектива/солиста.

 ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Обязательные требования:

  • Конкурс проходит в 2 тура.
  • Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х произведений, при этом одно из них обязательно исполняется a capella (без музыкального сопровождения).
  • Вокальные группы , хоры и ансамбли, в состав которых входят до 12 человек, исполняют конкурсное произведение в 3-х  и  4-х голосные, а дуэты – в 2-х голосном исполнении.
  • Продолжительность выступления – не более 10 минут за 2 произведения. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление.
  • На носителе должны быть максимум 2 фонограммы с указанием: 1) названия произведения; 2) названия коллектива/солиста.
  • Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, баян  и  т.п.) или   без сопровождения.
  • Использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями не допускается.

ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Обязательные требования:

  • Олонхо;
  • Чабыргах;
  • Отрывок из сказки;
  • Монолог, стихи
  • Басни , сценки

 

  • Конкурсная программа включает в себя исполнение 1(одного) произведения.
  • Уровень исполнительского мастерства, сценическая культура и артистичность, соответствие формы и содержания репертуара, пластика и техника исполнения, внешний вид костюма, оригинальность конкурсной программы
  • Продолжительность выступления – не более 3-5 минут. В случае превышения указанного времени жюри имеет права прервать выступление исполнителя.

ФРАГМЕНТЫ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ОБЫЧАЕВ, ОБРЯДОВ, ИГР и тд.

Обязательные требования:

  • Конкурс проходит в 2 тура.
  • Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х разнохарактерных произведений.
  • Исполнительское мастерство.
  • Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, эмоциональность, артистизм)
  • Презентация программы (сценическое оформление, режиссура, подбор репертуаров, костюм, этнографичность)

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Обязательные требования:

  • Народный аккомпанемент на различных инструментах
  • Соло
  • Ансамбли
  • Оркестр
  • Конкурс проходит в 2 тура.
  • Конкурсная программа включает в себя исполнение до 2- разнохарактерных произведений.
  • Продолжительность выступления – не более 10 минут за 1 или 2 произведения. В случае превышения указанного времени жюри имеет права прервать выступление исполнителя.
  • Использование фонограмм не допускается.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Учитывается: исполнительское мастерство, представление песенно-танцевальных и музыкальных традиций в исторически достоверном воплощении, создание образа, артистизм, соответствие костюмов народным традициям и их самобытность, музыкальность, сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя.

 ЖЮРИ

Для оценки конкурсных выступлений создается  жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств, представители творческих и общественных организаций. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой осуществляют оргкомитет и директор фестиваля.

  • Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет фестиваля.
  • Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения всеми членами жюри.
  • Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления.
  • Жюри не учитывает возраст, материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях в соответствии с настоящим положением.
  • Жюри может принимать решение об отмене конкурса по одной из категорий, указанных в настоящем положении, в связи с недостаточным количеством поданных заявок.
  • Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ

  • Призовой фонд состоит из благотворительных пожертвований как государственных, так и частных организаций, представителей деловых кругов и частных лиц.
  • Любая организация или частное лицо могут учредить свои специальные призы.
  • Награждение производится в 5-и категориях: народный танец, народный вокал, инструментальное исполнение народной музыки, фрагменты народного праздника, обычаев, обрядов, художественное слово, игр и т д. в соответствии с возрастной группой конкурсантов. На основе оценок жюри номинантам (солистам или ансамблям) присуждаются премии:
  • ГРАН-ПРИ
  • Лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат III степени;
  • Дипломанты I ст., II ст., III ст.;
  • Приз зрительских симпатий;
  • Лучший национальный костюм;
  • Лучший художественный руководитель;
  • Специальные призы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

  • Целевой взнос за участие в фестивале в одной номинации составляет 500 руб. с каждого участника коллектива
  • Все расходы по пребыванию на фестивале, включая размещение и питание, а также проезд до с. Майя и обратно, несут сами участники фестиваля или делегирующие организации.
  • Размещение и питание зарубежных гостей организуется индивидуально по согласованию с Оргкомитетом фестиваля (по отдельной программе)
  • Туристический маршрут по отдельным заявкам

АККРЕДИТАЦИЯ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

— Для аккредитации на фестиваль средства массовой информации/телевизионные каналы направляют на имя Директора фестиваля заявку на аккредитацию журналиста на официальном бланке редакции/ телевизионного канала, за подписью главного редактора или другого уполномоченного лица.

— Порядок и форму аккредитации устанавливает Директор фестиваля.

Любая видеосъемка концертов фестиваля и мастер классов без аккредитации запрещена.

— Возникшие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля.

— Своим участием в фестивале, коллективы и солисты дают согласие  на право записывать их выступления на аудио- и видео-носителях и транслировать их по телевизионным каналам или использовать другим способом.

Заявки принимаются до 20 июня  2017г.

 Автор проекта Павел Судико

Координаторы – начальник Управления по развитию предпринимателей, информационных технологий и межрегиональных связейБелолюбский Е.Е., Управление по делам семьи и молодежной политики Мегино-Кангаласского улуса Судико П.А., Захаров К.А.;

Председатель оргкомитета по Мегино-Кангаласскому улусу — Лукина М.Д.;

Заместитель председателя оргкомитета Васильева В.В.;

Режиссер-постановщик – Осипов Д.Н., Петрова Е.Н.;

Директор фестиваля – Эверстова Г.В.;

Исполнительские директора фестиваля: Стручкова П.Н., Иванова М.В.;

Технический  секретариат: Варламова Е.А., Нестерова В.В.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

 20 июня 2017 г 9:00 – регистрация и размещение

10:00 I ТУР конкурс

11:00 Церемония открытия II летнего Международного фольклорного фестиваля «Зов Земли Олонхо».

14:00 I ТУР конкурсные выступления

Объявления  результатов.

 Фестивальная дискотека.
 21 июня 2017 г. 10:00 II ТУР

19:00 Гала-концерт. Розыгрыш Гран-при и Приза зрительских симпатий.

Церемония закрытия II Международного фольклорного фестиваля «Зов Земли Олонхо».  Награждение

Отъезд участников

 

Дополнительные условия:

  • После подачи заявки необходимо получить приглашение на фестиваль;
  • В случае изменения количества или замены участника незамедлительно сообщить оргкомитету новые данные;
  • Информация о дате и времени прибытия/отбытия сообщается в письменном виде.
  • Командирующим организациям необходимо предусмотреть все меры по охране жизнедеятельности детей по всему маршруту следования от места отбытия до места прибытия, а также во время пребывания в с. Майя. Руководители коллективов, отдельных участников фестиваля несут ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей во время проведения фестиваля, в пути следования к месту проведения фестиваля и обратно;
  • Родители участников коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки автоматически подтверждают согласие на обработку персональных данных своего ребенка, а также на его участие в конкурсных мероприятиях до 24 часов по местному времени включительно.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:

  • Для участия в фестивале необходимо заполнить прилагаемую заявку, составить список коллектива и прислать по электронной почте: hodulovtheatre@mail.ru.
  • В каталог фестиваля и другие печатные материалы фестиваля войдут только участники, подавшие заявку до 1 июня 2017 г.
  • Заявка является основным документом для участия в конкурсе. Об изменении заявленного репертуара необходимо сообщить 1 июня, 2017 г. Замена репертуара в дни конкурса запрещена!
  • Вместе с заявкой каждый конкурсант должен предоставить:
  • краткую информацию об участнике (не более 10 строк);
  • цветные фотографии участника размером не менее 2 МБ;
  • список коллектива с указанием даты рождения участников
  • Присланные материалы публикуются в афишах, буклетах, каталогах фестиваля, а также могут использоваться организаторами фестиваля в рекламных или иных целях и не подлежат возврату.

 

Ждем ваших заявок на email: hodulovtheatre@mail.ru.  89142786458 — Лукина Мария Дмитриевна,  89841064578  — Эверстова Галина Васильевна , 89141142818 – Нестерова Вера Васильевна

Справки по телефонам: 8-411-43 42-388 (Майя)

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Источник: Павел СУДИКО
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Владислав Дмитриев: По зову сердца…

Спорт
19.05.2017

Владислав Коротов о серьезном недостатке юбилейных ХХ Игр Манчаары

Путешествия
19.05.2017

Великолепная Грузия с Тур Люкс

Столица
18.05.2017

19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»

Общество
17.05.2017

Бывший военком будет командовать Якутским домом-интернатом!