Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Дом Дружбы народов им. А.Кулаковского, Управление по вопросам развития предпринимательства, межрегиональных связей и информационных технологий МР «Мегино-Кангаласский улус», Администрация МО «Село Майя», Управление культуры и духовного развития МР «Мегино-Кангаласский улус», МБУК «Дом народного творчества им. Д. Ф. Ходулова»

ПОЛОЖЕНИЕ

II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОВ ЗЕМЛИ ОЛОНХО»

Дата проведения: 20-21 июня 2017 г.

Место проведения: с. Майя Мегино-Кангаласский улус Республика Саха (Якутия), Российская Федерация

Партнер фестиваля: Управление по делам молодежи и семьи МР «Мегино-Кангаласский район», Союз театральных деятелей РС(Я), Управление образования МР «Мегино-Кангаласский».

Организационная поддержка: Министерство культуры и духовного развития РС (Я), администрация Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус».

ЦЕЛЬ И ИДЕИ ФЕСТИВАЛЯ:

Международный фольклорный фестиваль «Зов Земли Олонхо» (далее «Фестиваль») проводится с целью популяризации и сохранения самобытного фольклора и расширения культурного пространства.

Основная идея фестиваля – сближение этнофольклорной культуры независимо от удаленности регионов, выявление лучших исполнителей фольклора независимым международным жюри.

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

Развитие и укрепление межкультурных связей;

Стимулирование интереса молодежи к традиционной культуре своего народа;

Развитие международных творческих контактов, воспитание уважения и толерантности к культурным традициям и обычаям других этносов;

Взаимообогащение культурами разных народов;

Повышения уровня исполнительского мастерства фольклорных коллективов и педагогов, проведение мастер-классов и семинаров с участием ведущих специалистов;

Поиск и всесторонняя поддержка новых имен;

Освещение работы фестиваля в средствах массовой информации;

Укрепление благоприятного имиджа Республики Саха (Якутия) и Мегино-Кангаласского улуса на международном уровне.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

Участниками фестиваля являются детские, молодежные и взрослые коллективы, а также индивидуальные исполнители (солисты, дуэты (пары).

Возраст участников: от 4 лет и старше. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. Определение возрастной группы или ансамбля производится по наибольшему количеству участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от количества выступающих). Возраст участников может быть проверен по документам директором фестиваля или председателем жюри.

УСЛОВИЯ КОНКУРСАКатегории конкурса

– танцевальное творчество — вокальное творчество — инструментальное исполнительство народной музыки — фрагменты народного праздника, обычаев, обрядов, игр и тд. – фольклорное творчество

Возрастные группы:

Младшая группа – 4-6 лет Детская группа: 7-13 лет Юношеское : 14 – 21 лет Молодежная: 22 – 35 лет Взрослая свыше: 35 лет и старше

В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не более 30% от общего числа выступающих

Порядок выступления определяется оргкомитетом фестиваля.

Каждый коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях.

Каждый коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях. Исполняемый материал должен соответствовать возрасту исполнителя.

Категорически запрещается использование фонограммы низкого технического уровня. Фонограммы должны быть записаны на CD. В конкурсных выступлениях не допускается использование световых эффектов.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:

Обязательные требования:

Конкурс проходит в 2 тура.

Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х традиционных народных танцев или 1-ой сценической танцевальной постановки.

Классический танец и стилизация.

Продолжительность выступления – не более 10 минут за 2 танца или за 1 сценическую танцевальную постановку продолжительностью 10 мин. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.

На носителе должны быть максимум 2 фонограммы с указанием: 1) названия произведения; 2) названия коллектива/солиста.

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Обязательные требования:

Конкурс проходит в 2 тура.

Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х произведений, при этом одно из них обязательно исполняется a capella (без музыкального сопровождения).

Вокальные группы , хоры и ансамбли, в состав которых входят до 12 человек, исполняют конкурсное произведение в 3-х и 4-х голосные, а дуэты – в 2-х голосном исполнении.

Продолжительность выступления – не более 10 минут за 2 произведения. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление.

На носителе должны быть максимум 2 фонограммы с указанием: 1) названия произведения; 2) названия коллектива/солиста.

Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, баян и т.п.) или без сопровождения.

Использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями не допускается.

ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Обязательные требования:

Олонхо;

Чабыргах;

Отрывок из сказки;

Монолог, стихи

Басни , сценки

Конкурсная программа включает в себя исполнение 1(одного) произведения.

Уровень исполнительского мастерства, сценическая культура и артистичность, соответствие формы и содержания репертуара, пластика и техника исполнения, внешний вид костюма, оригинальность конкурсной программы

Продолжительность выступления – не более 3-5 минут. В случае превышения указанного времени жюри имеет права прервать выступление исполнителя.

ФРАГМЕНТЫ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ОБЫЧАЕВ, ОБРЯДОВ, ИГР и тд.

Обязательные требования:

Конкурс проходит в 2 тура.

Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х разнохарактерных произведений.

Исполнительское мастерство.

Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, эмоциональность, артистизм)

Презентация программы (сценическое оформление, режиссура, подбор репертуаров, костюм, этнографичность)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Обязательные требования:

Народный аккомпанемент на различных инструментах

Соло

Ансамбли

Оркестр

Конкурс проходит в 2 тура.

Конкурсная программа включает в себя исполнение до 2- разнохарактерных произведений.

Продолжительность выступления – не более 10 минут за 1 или 2 произведения. В случае превышения указанного времени жюри имеет права прервать выступление исполнителя.

Использование фонограмм не допускается.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Учитывается : исполнительское мастерство, представление песенно-танцевальных и музыкальных традиций в исторически достоверном воплощении, создание образа, артистизм, соответствие костюмов народным традициям и их самобытность, музыкальность, сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя.

ЖЮРИ

Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств, представители творческих и общественных организаций. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой осуществляют оргкомитет и директор фестиваля.

Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет фестиваля.

Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения всеми членами жюри.

Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления.

Жюри не учитывает возраст, материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях в соответствии с настоящим положением.

Жюри может принимать решение об отмене конкурса по одной из категорий, указанных в настоящем положении, в связи с недостаточным количеством поданных заявок.

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ

Призовой фонд состоит из благотворительных пожертвований как государственных, так и частных организаций, представителей деловых кругов и частных лиц.

Любая организация или частное лицо могут учредить свои специальные призы.

Награждение производится в 5-и категориях: народный танец, народный вокал, инструментальное исполнение народной музыки, фрагменты народного праздника, обычаев, обрядов, художественное слово, игр и т д. в соответствии с возрастной группой конкурсантов. На основе оценок жюри номинантам (солистам или ансамблям) присуждаются премии:



ГРАН-ПРИ

Лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат III степени;

Дипломанты I ст., II ст., III ст.;

Приз зрительских симпатий;

Лучший национальный костюм;

Лучший художественный руководитель;

Специальные призы.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

Целевой взнос за участие в фестивале в одной номинации составляет 500 руб. с каждого участника коллектива

за участие в фестивале составляет руб. с каждого участника коллектива Все расходы по пребыванию на фестивале, включая размещение и питание, а также проезд до с. Майя и обратно, несут сами участники фестиваля или делегирующие организации.

Размещение и питание зарубежных гостей организуется индивидуально по согласованию с Оргкомитетом фестиваля (по отдельной программе)

Туристический маршрут по отдельным заявкам

АККРЕДИТАЦИЯ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

— Для аккредитации на фестиваль средства массовой информации/телевизионные каналы направляют на имя Директора фестиваля заявку на аккредитацию журналиста на официальном бланке редакции/ телевизионного канала, за подписью главного редактора или другого уполномоченного лица.

— Порядок и форму аккредитации устанавливает Директор фестиваля.

— Любая видеосъемка концертов фестиваля и мастер классов без аккредитации запрещена.

— Возникшие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля.

— Своим участием в фестивале, коллективы и солисты дают согласие на право записывать их выступления на аудио- и видео-носителях и транслировать их по телевизионным каналам или использовать другим способом.

Заявки принимаются до 20 июня 2017г.

Автор проекта Павел Судико

Координаторы – начальник Управления по развитию предпринимателей, информационных технологий и межрегиональных связей — Белолюбский Е.Е., Управление по делам семьи и молодежной политики Мегино-Кангаласского улуса — Судико П.А., Захаров К.А.;

Председатель оргкомитета по Мегино-Кангаласскому улусу — Лукина М.Д.;

Заместитель председателя оргкомитета – Васильева В.В.;

Режиссер-постановщик – Осипов Д.Н., Петрова Е.Н.;

Директор фестиваля – Эверстова Г.В.;

Исполнительские директора фестиваля: Стручкова П.Н., Иванова М.В.;

Технический секретариат: Варламова Е.А., Нестерова В.В.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

20 июня 2017 г 9:00 – регистрация и размещение 10:00 I ТУР конкурс 11:00 Церемония открытия II летнего Международного фольклорного фестиваля «Зов Земли Олонхо». 14:00 I ТУР конкурсные выступления Объявления результатов. Фестивальная дискотека. 21 июня 2017 г. 10:00 II ТУР 19:00 Гала-концерт. Розыгрыш Гран-при и Приза зрительских симпатий. Церемония закрытия II Международного фольклорного фестиваля «Зов Земли Олонхо». Награждение Отъезд участников

Дополнительные условия:

После подачи заявки необходимо получить приглашение на фестиваль;

В случае изменения количества или замены участника незамедлительно сообщить оргкомитету новые данные;

Информация о дате и времени прибытия/отбытия сообщается в письменном виде.

Командирующим организациям необходимо предусмотреть все меры по охране жизнедеятельности детей по всему маршруту следования от места отбытия до места прибытия, а также во время пребывания в с. Майя. Руководители коллективов, отдельных участников фестиваля несут ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей во время проведения фестиваля, в пути следования к месту проведения фестиваля и обратно;

Родители участников коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки автоматически подтверждают согласие на обработку персональных данных своего ребенка, а также на его участие в конкурсных мероприятиях до 24 часов по местному времени включительно.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:

Для участия в фестивале необходимо заполнить прилагаемую заявку, составить список коллектива и прислать по электронной почте: hodulovtheatre@mail.ru.

В каталог фестиваля и другие печатные материалы фестиваля войдут только участники, подавшие заявку до 1 июня 2017 г .

Заявка является основным документом для участия в конкурсе. Об изменении заявленного репертуара необходимо сообщить 1 июня, 2017 г. Замена репертуара в дни конкурса запрещена!

Вместе с заявкой каждый конкурсант должен предоставить:

краткую информацию об участнике (не более 10 строк);

цветные фотографии участника размером не менее 2 МБ;

список коллектива с указанием даты рождения участников

Присланные материалы публикуются в афишах, буклетах, каталогах фестиваля, а также могут использоваться организаторами фестиваля в рекламных или иных целях и не подлежат возврату.

Ждем ваших заявок на e — mail : hodulovtheatre@mail.ru. 89142786458 — Лукина Мария Дмитриевна, 89841064578 — Эверстова Галина Васильевна , 89141142818 – Нестерова Вера Васильевна

Справки по телефонам: 8-411-43 42-388 (Майя )