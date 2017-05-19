Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Дом Дружбы народов им. А.Кулаковского, Управление по вопросам развития предпринимательства, межрегиональных связей и информационных технологий МР «Мегино-Кангаласский улус», Администрация МО «Село Майя», Управление культуры и духовного развития МР «Мегино-Кангаласский улус», МБУК «Дом народного творчества им. Д. Ф. Ходулова»
ПОЛОЖЕНИЕ
II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОВ ЗЕМЛИ ОЛОНХО»
Дата проведения: 20-21 июня 2017 г.
Место проведения: с. Майя Мегино-Кангаласский улус Республика Саха (Якутия), Российская Федерация
Партнер фестиваля: Управление по делам молодежи и семьи МР «Мегино-Кангаласский район», Союз театральных деятелей РС(Я), Управление образования МР «Мегино-Кангаласский».
Организационная поддержка: Министерство культуры и духовного развития РС (Я), администрация Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус».
ЦЕЛЬ И ИДЕИ ФЕСТИВАЛЯ:
Международный фольклорный фестиваль «Зов Земли Олонхо» (далее «Фестиваль») проводится с целью популяризации и сохранения самобытного фольклора и расширения культурного пространства.
Основная идея фестиваля – сближение этнофольклорной культуры независимо от удаленности регионов, выявление лучших исполнителей фольклора независимым международным жюри.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
- Развитие и укрепление межкультурных связей;
- Стимулирование интереса молодежи к традиционной культуре своего народа;
- Развитие международных творческих контактов, воспитание уважения и толерантности к культурным традициям и обычаям других этносов;
- Взаимообогащение культурами разных народов;
- Повышения уровня исполнительского мастерства фольклорных коллективов и педагогов, проведение мастер-классов и семинаров с участием ведущих специалистов;
- Поиск и всесторонняя поддержка новых имен;
- Освещение работы фестиваля в средствах массовой информации;
- Укрепление благоприятного имиджа Республики Саха (Якутия) и Мегино-Кангаласского улуса на международном уровне.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
- Участниками фестиваля являются детские, молодежные и взрослые коллективы, а также индивидуальные исполнители (солисты, дуэты (пары).
- Возраст участников: от 4 лет и старше. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. Определение возрастной группы или ансамбля производится по наибольшему количеству участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от количества выступающих). Возраст участников может быть проверен по документам директором фестиваля или председателем жюри.
УСЛОВИЯ КОНКУРСАКатегории конкурса
- – танцевальное творчество
- — вокальное творчество
- — инструментальное исполнительство народной музыки
- — фрагменты народного праздника, обычаев, обрядов, игр и тд.
- – фольклорное творчество
Возрастные группы:
- Младшая группа – 4-6 лет
- Детская группа: 7-13 лет
- Юношеское : 14 – 21 лет
- Молодежная: 22 – 35 лет
- Взрослая свыше: 35 лет и старше
- В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не более 30% от общего числа выступающих
- Порядок выступления определяется оргкомитетом фестиваля.
Каждый коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях.
- Исполняемый материал должен соответствовать возрасту исполнителя.
- Категорически запрещается использование фонограммы низкого технического уровня. Фонограммы должны быть записаны на CD. В конкурсных выступлениях не допускается использование световых эффектов.
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
Обязательные требования:
- Конкурс проходит в 2 тура.
- Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х традиционных народных танцев или 1-ой сценической танцевальной постановки.
- Классический танец и стилизация.
- Продолжительность выступления – не более 10 минут за 2 танца или за 1 сценическую танцевальную постановку продолжительностью 10 мин. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.
- На носителе должны быть максимум 2 фонограммы с указанием: 1) названия произведения; 2) названия коллектива/солиста.
ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обязательные требования:
- Конкурс проходит в 2 тура.
- Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х произведений, при этом одно из них обязательно исполняется a capella (без музыкального сопровождения).
- Вокальные группы , хоры и ансамбли, в состав которых входят до 12 человек, исполняют конкурсное произведение в 3-х и 4-х голосные, а дуэты – в 2-х голосном исполнении.
- Продолжительность выступления – не более 10 минут за 2 произведения. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление.
- На носителе должны быть максимум 2 фонограммы с указанием: 1) названия произведения; 2) названия коллектива/солиста.
- Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, баян и т.п.) или без сопровождения.
- Использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями не допускается.
ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обязательные требования:
- Олонхо;
- Чабыргах;
- Отрывок из сказки;
- Монолог, стихи
- Басни , сценки
- Конкурсная программа включает в себя исполнение 1(одного) произведения.
- Уровень исполнительского мастерства, сценическая культура и артистичность, соответствие формы и содержания репертуара, пластика и техника исполнения, внешний вид костюма, оригинальность конкурсной программы
- Продолжительность выступления – не более 3-5 минут. В случае превышения указанного времени жюри имеет права прервать выступление исполнителя.
ФРАГМЕНТЫ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ОБЫЧАЕВ, ОБРЯДОВ, ИГР и тд.
Обязательные требования:
- Конкурс проходит в 2 тура.
- Конкурсная программа включает в себя исполнение 2-х разнохарактерных произведений.
- Исполнительское мастерство.
- Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, эмоциональность, артистизм)
- Презентация программы (сценическое оформление, режиссура, подбор репертуаров, костюм, этнографичность)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
Обязательные требования:
- Народный аккомпанемент на различных инструментах
- Соло
- Ансамбли
- Оркестр
- Конкурс проходит в 2 тура.
- Конкурсная программа включает в себя исполнение до 2- разнохарактерных произведений.
- Продолжительность выступления – не более 10 минут за 1 или 2 произведения. В случае превышения указанного времени жюри имеет права прервать выступление исполнителя.
- Использование фонограмм не допускается.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Учитывается: исполнительское мастерство, представление песенно-танцевальных и музыкальных традиций в исторически достоверном воплощении, создание образа, артистизм, соответствие костюмов народным традициям и их самобытность, музыкальность, сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя.
ЖЮРИ
Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств, представители творческих и общественных организаций. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой осуществляют оргкомитет и директор фестиваля.
- Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет фестиваля.
- Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения всеми членами жюри.
- Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления.
- Жюри не учитывает возраст, материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях в соответствии с настоящим положением.
- Жюри может принимать решение об отмене конкурса по одной из категорий, указанных в настоящем положении, в связи с недостаточным количеством поданных заявок.
- Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
НАГРАЖДЕНИЕ
- Призовой фонд состоит из благотворительных пожертвований как государственных, так и частных организаций, представителей деловых кругов и частных лиц.
- Любая организация или частное лицо могут учредить свои специальные призы.
- Награждение производится в 5-и категориях: народный танец, народный вокал, инструментальное исполнение народной музыки, фрагменты народного праздника, обычаев, обрядов, художественное слово, игр и т д. в соответствии с возрастной группой конкурсантов. На основе оценок жюри номинантам (солистам или ансамблям) присуждаются премии:
- ГРАН-ПРИ
- Лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат III степени;
- Дипломанты I ст., II ст., III ст.;
- Приз зрительских симпатий;
- Лучший национальный костюм;
- Лучший художественный руководитель;
- Специальные призы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
- Целевой взнос за участие в фестивале в одной номинации составляет 500 руб. с каждого участника коллектива
- Все расходы по пребыванию на фестивале, включая размещение и питание, а также проезд до с. Майя и обратно, несут сами участники фестиваля или делегирующие организации.
- Размещение и питание зарубежных гостей организуется индивидуально по согласованию с Оргкомитетом фестиваля (по отдельной программе)
- Туристический маршрут по отдельным заявкам
АККРЕДИТАЦИЯ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
— Для аккредитации на фестиваль средства массовой информации/телевизионные каналы направляют на имя Директора фестиваля заявку на аккредитацию журналиста на официальном бланке редакции/ телевизионного канала, за подписью главного редактора или другого уполномоченного лица.
— Порядок и форму аккредитации устанавливает Директор фестиваля.
— Любая видеосъемка концертов фестиваля и мастер классов без аккредитации запрещена.
— Возникшие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля.
— Своим участием в фестивале, коллективы и солисты дают согласие на право записывать их выступления на аудио- и видео-носителях и транслировать их по телевизионным каналам или использовать другим способом.
Заявки принимаются до 20 июня 2017г.
Автор проекта Павел Судико
Координаторы – начальник Управления по развитию предпринимателей, информационных технологий и межрегиональных связей — Белолюбский Е.Е., Управление по делам семьи и молодежной политики Мегино-Кангаласского улуса — Судико П.А., Захаров К.А.;
Председатель оргкомитета по Мегино-Кангаласскому улусу — Лукина М.Д.;
Заместитель председателя оргкомитета – Васильева В.В.;
Режиссер-постановщик – Осипов Д.Н., Петрова Е.Н.;
Директор фестиваля – Эверстова Г.В.;
Исполнительские директора фестиваля: Стручкова П.Н., Иванова М.В.;
Технический секретариат: Варламова Е.А., Нестерова В.В.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
|20 июня 2017 г
|9:00 – регистрация и размещение
10:00 I ТУР конкурс
11:00 Церемония открытия II летнего Международного фольклорного фестиваля «Зов Земли Олонхо».
14:00 I ТУР конкурсные выступления
Объявления результатов.
Фестивальная дискотека.
|21 июня 2017 г.
|10:00 II ТУР
19:00 Гала-концерт. Розыгрыш Гран-при и Приза зрительских симпатий.
Церемония закрытия II Международного фольклорного фестиваля «Зов Земли Олонхо». Награждение
Отъезд участников
Дополнительные условия:
- После подачи заявки необходимо получить приглашение на фестиваль;
- В случае изменения количества или замены участника незамедлительно сообщить оргкомитету новые данные;
- Информация о дате и времени прибытия/отбытия сообщается в письменном виде.
- Командирующим организациям необходимо предусмотреть все меры по охране жизнедеятельности детей по всему маршруту следования от места отбытия до места прибытия, а также во время пребывания в с. Майя. Руководители коллективов, отдельных участников фестиваля несут ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей во время проведения фестиваля, в пути следования к месту проведения фестиваля и обратно;
- Родители участников коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки автоматически подтверждают согласие на обработку персональных данных своего ребенка, а также на его участие в конкурсных мероприятиях до 24 часов по местному времени включительно.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:
- Для участия в фестивале необходимо заполнить прилагаемую заявку, составить список коллектива и прислать по электронной почте: hodulovtheatre@mail.ru.
- В каталог фестиваля и другие печатные материалы фестиваля войдут только участники, подавшие заявку до 1 июня 2017 г.
- Заявка является основным документом для участия в конкурсе. Об изменении заявленного репертуара необходимо сообщить 1 июня, 2017 г. Замена репертуара в дни конкурса запрещена!
- Вместе с заявкой каждый конкурсант должен предоставить:
- краткую информацию об участнике (не более 10 строк);
- цветные фотографии участника размером не менее 2 МБ;
- список коллектива с указанием даты рождения участников
- Присланные материалы публикуются в афишах, буклетах, каталогах фестиваля, а также могут использоваться организаторами фестиваля в рекламных или иных целях и не подлежат возврату.
Ждем ваших заявок на e—mail: hodulovtheatre@mail.ru. 89142786458 — Лукина Мария Дмитриевна, 89841064578 — Эверстова Галина Васильевна , 89141142818 – Нестерова Вера Васильевна
Справки по телефонам: 8-411-43 42-388 (Майя)comments powered by HyperComments