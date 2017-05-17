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Собираетесь в отпуск?

, выкладывать в инстаграм и делиться с друзьями ? А после, любоваться красивыми фото и видео, выкладывать в инстаграм и делиться с друзьями

Но тут незадача, почему то часть фотографий получаются блеклые и нечеткие☠, а видео неинтересные , не передающие тех эмоций, которые вы хотели бы передать . Но тут незадача, почему то часть фотографий получаются блеклыеи нечеткие☠, а видео неинтересные, не передающие тех эмоций, которые вы хотели бы передать

Чтобы избежать подобных ситуаций, ждем вас на ЕДИНСТВЕННЫЙ 🏻‍ МАСТЕР-КЛАСС «ПОЙМАЙ –МАЙ» от команды профессионалов ТО «КэмВидео». Чтобы избежать подобных ситуаций, ждем вас на ЕДИНСТВЕННЫЙ🏻‍МАСТЕР-КЛАСС «ПОЙМАЙ –МАЙ»от команды профессионаловТО «КэмВидео».

мастер – классе «ПОЙМАЙ –МАЙ» : Намастер – классе «ПОЙМАЙ –МАЙ»

Уникальная программа обучения — Все темы нацелены на практическое применение. Уникальная программа обучения — Все темы нацелены на практическое применение.

Лучшая методика обучения — Простой и понятный всем язык в подаче материала. Лучшая методика обучения — Простой и понятный всем язык в подаче материала.

Комфортная дружественная атмосфера на занятиях. Комфортная дружественная атмосфера на занятиях.

Обучение проходит в центре города. Обучение проходит в центре города.

Профессионалы своего дела, поделиться с вами личным опытом. И даже на самые сложные вопросы вы получите ответы. Профессионалы своего дела, поделиться с вами личным опытом. И даже на самые сложные вопросы вы получите ответы.

Мы заботимся о результате — Во время и после курса вы можете рассчитывать на общение со спикерами. Мы заботимся о результате — Во время и после курса вы можете рассчитывать на общение со спикерами.

, команда профессионалов ТО «КэмВидео» Знакомьтесь, команда профессионаловТО «КэмВидео»

1⃣ Блок «Видео».

Спикер — Наталья Лопатина – «Видеофея», руководитель ТО «КэмВидео» (опыт работы — 20 лет), @kemvideo.

✅Программа: «Видеомонтаж с Нуля». Огромное количество людей, снимающих на камеру, испытывают проблемы при монтаже своих любительских фильмов.

Вы научитесь: САМИ на свой вкус обрабатывать и монтировать видео. Вы научитесь: САМИ на свой вкус обрабатывать и монтировать видео.

2⃣ Блок «Фото».

Спикер – Петров Николай – известный видеограф и фотограф, @petrov_k3.

✅Программа:

1 тема «Сохраняйте красоту природы в своих фотографиях, а не просто фиксируйте окружающую природу на фотоаппарат».

Вы научитесь: фотографировать пейзажи. Вы научитесь: фотографировать пейзажи.

2 тема: «Как снимать портрет»

Вы научитесь: Создавать красивый и чувственный портрет! Подчёркивать черты лица и скрывать его недостатки с помощью света! Вы научитесь: Создавать красивый и чувственный портрет! Подчёркивать черты лица и скрывать его недостатки с помощью света!

3⃣ Блок «Квадрокоптер» (аэросъемка).

Спикер – Федоров Серафим — оператор – постановщик ТО «КэмВидео», «Бог» квадракоптера. @fedser555

✅Программа:

Мастер – класс предназначен, в первую очередь, для снятия психологических барьеров и быстрого старта в пилотировании. В него входят: устройство квадракоптера, физика процесса, правила безопасной эксплуатации, обучение базовым навыкам на квадракоптере, закрепление полученных навыков на квадракоптере.

Вы научитесь: Уверенно управлять своим квадракоптером. Вы научитесь: Уверенно управлять своим квадракоптером.

✅Запишитесь на мастер – класс «Поймай – май» прямо сейчас!

❗Внимание❗Количество мест ограничено❗

8967-914-0469, Запись по телефонам:8967-914-0469,

8914-224-88-81 8914-224-88-81

Стоимость условная – 100 рублей. Стоимость условная – 100 рублей.

Место проведения: г. Якутск, Национальный художественный музей, Кирова, 9. Место проведения: г. Якутск, Национальный художественный музей, Кирова, 9.

Дата и время проведения: 27 мая 2017 г, регистрация с 10:30 – 11:00 Дата и время проведения: 27 мая 2017 г, регистрация с 10:30 – 11:00

✅Необходимо взять с собой:

На МК по фото: личный фотоаппарат; На МК по фото: личный фотоаппарат;

На МК по видео: личный фотоаппарат, видеокамеру, мобильный телефон, установить на телефон программы: «Flipagram», «Vivavideo»; На МК по видео: личный фотоаппарат, видеокамеру, мобильный телефон, установить на телефон программы: «Flipagram», «Vivavideo»;

На МК по управлению квадракоптером: личный квадракоптер, На МК по управлению квадракоптером: личный квадракоптер,

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