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Собираетесь в отпуск?
А после, любоваться красивыми фото и видео , выкладывать в инстаграм и делиться с друзьями?
Но тут незадача, почему то часть фотографий получаются блеклые и нечеткие☠, а видео неинтересные, не передающие тех эмоций, которые вы хотели бы передать.
Чтобы избежать подобных ситуаций, ждем вас на ЕДИНСТВЕННЫЙ 🏻МАСТЕР-КЛАСС «ПОЙМАЙ –МАЙ» от команды профессионалов ТО «КэмВидео».
На мастер – классе «ПОЙМАЙ –МАЙ»:
Уникальная программа обучения — Все темы нацелены на практическое применение.
Лучшая методика обучения — Простой и понятный всем язык в подаче материала.
Комфортная дружественная атмосфера на занятиях.
Обучение проходит в центре города.
Профессионалы своего дела, поделиться с вами личным опытом. И даже на самые сложные вопросы вы получите ответы.
Мы заботимся о результате — Во время и после курса вы можете рассчитывать на общение со спикерами.
Знакомьтесь, команда профессионалов ТО «КэмВидео»
1⃣ Блок «Видео».
Спикер — Наталья Лопатина – «Видеофея», руководитель ТО «КэмВидео» (опыт работы — 20 лет), @kemvideo.
✅Программа: «Видеомонтаж с Нуля». Огромное количество людей, снимающих на камеру, испытывают проблемы при монтаже своих любительских фильмов.
Вы научитесь: САМИ на свой вкус обрабатывать и монтировать видео.
2⃣ Блок «Фото».
Спикер – Петров Николай – известный видеограф и фотограф, @petrov_k3.
✅Программа:
1 тема «Сохраняйте красоту природы в своих фотографиях, а не просто фиксируйте окружающую природу на фотоаппарат».
Вы научитесь: фотографировать пейзажи.
2 тема: «Как снимать портрет»
Вы научитесь: Создавать красивый и чувственный портрет! Подчёркивать черты лица и скрывать его недостатки с помощью света!
3⃣ Блок «Квадрокоптер» (аэросъемка).
Спикер – Федоров Серафим — оператор – постановщик ТО «КэмВидео», «Бог» квадракоптера. @fedser555
✅Программа:
Мастер – класс предназначен, в первую очередь, для снятия психологических барьеров и быстрого старта в пилотировании. В него входят: устройство квадракоптера, физика процесса, правила безопасной эксплуатации, обучение базовым навыкам на квадракоптере, закрепление полученных навыков на квадракоптере.
Вы научитесь: Уверенно управлять своим квадракоптером.
✅Запишитесь на мастер – класс «Поймай – май» прямо сейчас!
❗Внимание❗Количество мест ограничено❗
Запись по телефонам: 8967-914-0469,
8914-224-88-81
Стоимость условная – 100 рублей.
Место проведения: г. Якутск, Национальный художественный музей, Кирова, 9.
Дата и время проведения: 27 мая 2017 г, регистрация с 10:30 – 11:00
✅Необходимо взять с собой:
На МК по фото: личный фотоаппарат;
На МК по видео: личный фотоаппарат, видеокамеру, мобильный телефон, установить на телефон программы: «Flipagram», «Vivavideo»;
На МК по управлению квадракоптером: личный квадракоптер,
🏼Успей записаться! Звони или напиши !comments powered by HyperComments
Источник: Творческое Объединение Кэмвидео