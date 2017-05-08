Встреча с академиком Афанасием Осиповым в День Победы

9 мая 2017 г. в 13:00 в Картинной галерее академика Афанасия ОСИПОВА в рамках празднования Великой Победы состоится встреча с народным художником СССР, заслуженным деятелем искусств ЯАССР, лауреатом Государственной премии РСФСР им И.Е.Репина, лауреатом премии Ленинского комсомола Якутии, действительного члена Российской Академии художеств и Академии духовности РС (Я), члена Союза художников России, живописцем Афанасием Николаевичем ОСИПОВЫМ.

В программе мероприятия: спектакль воспитанников Образцового детского музейного театра-студии «Этюд» «Мы были такими же, как и вы…»; выступление ансамбля «Чаран» — песни военных лет; открытие выставки «Пульс Победы» детского творчества воспитанников музейного центра.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

АКАДЕМИКА АФАНАСИЯ ОСИПОВА

ул. Хабарова, 27

Касса: 21-75-36

Справки по телефону 89142871668