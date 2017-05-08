Якутское отделение ПФР: Подвиг навеки останется в памяти потомков!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны! Дорогие друзья!

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) сердечно поздравляет вас с Днем Великой Победы 1945 года!

Этот праздник дорог каждому из нас. 9 мая – символ героизма, мужества и несгибаемой воли нашего народа, отстоявшего независимость Родины и освободившего мир от фашизма. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой ценой и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил советских людей, героизма фронтовиков, самоотверженности в тылу. Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память погибших. Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа, самопожертвования старшего поколения, ярким воплощением трудовой доблести нашего народа.

Низкий поклон вам за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу!

Желаю всем доброго здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России

по Республике Саха (Якутия)

Георгий СТЕПАНОВ