«Сахатранснефтегаз» объявляет фотоконкурс, посвященный 50-летию газификации Якутии. Как известно, в 2017 году Якутия отмечает 50-летие газовой отрасли.

Напомним, впервые в истории человечества 50 лет тому назад в экстремальных условиях Крайнего Севера был проложен магистральный газопровод, газифицированы города и районы на вечной мерзлоте. Затем впервые в мировой практике был проложен подводный переход магистрального газопровода по дну одной из крупнейших рек мира на Севере.

На каждом этапе подачи природного газа: добыче, транспортировке, обслуживании и строительству газопроводов — стоит титанический труд газовиков. Именно они, люди труда, вершат историю развития нефтегазовой отрасли в Якутии. Благодаря их самоотверженному труду, население на Крайнем Севере получает бесперебойное и надежное тепло природного газа.

Нет сомнения в том, что Якутия в настоящее время является крупным, активно развивающимся промышленным регионом, есть немалая доля заслуги работников нефтегазовой отрасли.

Газификация длиной в 50 лет является частью нашей с вами жизни. Каждый из нас пользуется теплом и светом природного газа. С каким ликованием и восторгом люди встречали приход природного газа у себя на родине? Наверняка сохранились уникальные фотографии тех событий. Мы также принимаем фотографии современных фоторабот о буднях газовиков. Или фото о тепле природного газа. Тематика фотоконкурса обширная — о газификации. Лучшие работы будут выставлены на фотовыставке, посвященной 50-летию газификации Якутии. Ждем творческие работы от всех желающих!

ПОЛОЖЕНИЕ

Республиканского фотоконкурса, посвященного 50-летию газификации Якутии 2017 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим Положением регламентируются цели, порядок, сроки и условия проведения республиканского фотоконкурса, посвященного 50-летию газификации Якутии (далее – конкурс).

ЦЕЛИ КОНКУРСА

Повышение уровня информированности общества об истории становления и развития газовой отрасли в Республике Саха (Якутия).

Поддержание имиджа Республики Саха (Якутия), как крупного промышленного субъекта Российской Федерации.

Привлечение внимания общества к исключительной роли производственных нефтегазовых предприятий в деле добычи, транспортировки и бесперебойном обеспечении природным газом, теплом жителей Якутии.

Популяризация Человека Труда.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Организатором фотоконкурса является АО «Сахатранснефтегаз».

Из представителей организатора конкурса формируется рабочая группа.

Рабочая группа конкурса формирует состав экспертной комиссии фотоконкурса.

Конкурсные материалы направляются в рабочую группу конкурса в количестве не менее пяти работ по каждой номинации.

Конкурсные материалы направляются по адресу:

677000, г. Якутск, ул.Кирова, 18, Блок «В», 5-й этаж, 507 каб.

Контактные телефоны: +7 (4112) 46-02-15; +7-924-176-66-45 Контактный e-mail: Nikiforovaak@mail.ru

Срок приема фоторабот: до 01 июля 2017 г .

. Рабочая группа передает поступившие на конкурс материалы в экспертную комиссию.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. К участию в конкурсе принимаются фотоработы в неограниченном количестве по теме фотоконкурса.

3.2. Конкурсные номинации:

«В объективе — история газификации Якутии»;

«Газовик — звучит гордо»;

«Природный газ для моей семьи».

Присланные на конкурс материалы не возвращаются (кроме оригиналов исторических снимков) и не рецензируются.

3.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор вправе использовать присланные работы по своему усмотрению в соответствии с целями и задачами конкурса с обязательным указанием авторства.

3.5. Конкурсные материалы хранятся в архиве инициатора конкурса.

3.6. Организатор конкурса не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

4.1. На конкурс принимаются фотоматериалы в электронном формате *.JPG не ниже 2500px по длинной стороне.

4.2. Исторические фотографии принимаются в оригинале или в отсканированном варианте.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Прием фоторабот проводится до 01 июля 2017 г.

5.2. Победители конкурса объявляются в ходе торжественных мероприятий, посвященных 50-летию газификации Якутии.

5.3. Лучшие фотоработы примут участие в фотовыставке, посвященной 50-летию газификации Якутии.

5.4. Победители в номинациях получают дипломы и денежные премии в размере 20 тысяч по каждой номинации.